Huawei a reunit partenerii europeni la Madrid pentru FusionSolar Partner Summit Europe 2025

Huawei Digital Power, în parteneriat cu Huawei Connect Europe, a organizat la Madrid evenimentul FusionSolar Partner Summit Europe 2025, care a reunit parteneri, clienţi şi experţi din întreaga lume pentru a accelera tranziţia Europei către sustenabilitate, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Pe parcursul celor două zile, summitul a inclus o expoziţie tehnologică, Forumul FusionCharge, vizite la un proiect comercial şi industrial (C&I) şi la un stand demonstrativ de încărcare electrică, marcând un nou pas în misiunea Huawei de a construi un viitor energetic inteligent, digital şi cu emisii reduse de carbon.

Reprezentanţi ai ecosistemului Huawei şi partenerii companiei au prezentat cele mai bune practici privind implementarea soluţiilor inteligente fotovoltaice (PV) şi de stocare a energiei (ESS) în Europa, evidenţiind modul în care tehnologiile Huawei Digital Power contribuie la transformarea energetică a continentului.

Expoziţia a adus în prim-plan inovaţiile Huawei în domeniul energiei verzi, incluzând un ecosistem complet care integrează producţia de energie solară, soluţiile de stocare şi sistemele de încărcare ultra-rapidă pentru vehicule electrice. Sub deviza „Încărcare de înaltă calitate, oriunde”, demonstraţiile au arătat cum tehnologia companiei sprijină stabilitatea reţelelor şi mobilitatea verde.

Printre principalele noutăţi s-a numărat soluţia C&I One-fits-all, disponibilă în versiunile Lite, Pro şi Max, destinată aplicaţiilor de dimensiuni mici, medii şi mari. Sistemul oferă patru avantaje majore - siguranţă proactivă, calitate premium, profitabilitate crescută şi versatilitate - prin integrarea tehnologiilor PV + ESS + Charger într-un ecosistem mai eficient şi mai sustenabil.

Huawei a prezentat, de asemenea, bateria LUNA2000-215 Series, primul sistem inteligent de răcire hibridă pentru aplicaţii comerciale şi industriale (C&I) din industrie. Echipamentul stabileşte noi standarde de siguranţă şi eficienţă, având arhitectura „Cell-to-Consumption”, certificare TÜV Prime Safety şi programare inteligentă bazată pe inteligenţă artificială pentru maximizarea randamentului energetic.

Tot în cadrul summitului, compania a lansat invertoarele de nouă generaţie SUN2000-150K-MG0 şi 30-50K-MC0, caracterizate prin eficienţă ridicată, siguranţă proactivă şi mentenanţă inteligentă. Modelul SUN2000-150K atinge o eficienţă de 98,8%, include şapte MPPT-uri şi sistemul inovator Smart String-Level Disconnect (SSLD), capabil să izoleze defectele de împământare în doar 15 milisecunde.

Seria 30-50K-MC0 integrează protecţie L4 AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) până la 450 metri şi permite detectarea şi monitorizarea de la distanţă, pentru o mentenanţă mai simplă şi o siguranţă operaţională sporită.