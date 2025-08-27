HUAWEI lansează în România seria Pura 80, cu design emblematic şi inovaţii în fotografia mobilă

Smartphone-urile flagship HUAWEI Pura 80 Pro şi Pura 80 Ultra au fost lansate oficial în ţara nostră, a anunţat compania. Noile modele aduc tehnologii avansate în fotografia mobilă şi un design distinctiv, inspirat de liniile radiale ale soarelui.

Pura 80 Pro integrează o Cameră Ultra Lighting de 1 inch pentru captarea detaliilor în lumină scăzută, iar modelul Ultra introduce în premieră Camera Duală Telephoto Comutabilă, cu distanţe focale de 3,7x şi 10x, pentru portrete cinematografice şi prim-planuri clare. Seria este susţinută de platforma XMAGE, care foloseşte cel mai mare senzor telefoto din industrie şi algoritmi de procesare pentru imagini şi clipuri 4K de înaltă fidelitate.

Ambele modele vin cu baterie de 5170 mAh, tehnologie 100W SuperCharge şi încărcare wireless de 80W, iar sticla Kunlun Crystal Armor de generaţia a doua oferă o protecţie superioară împotriva zgârieturilor şi căzăturilor. O altă noutate este butonul AI Smart Controls, care permite acces rapid la funcţii personalizate şi optimizează apelurile prin reducerea bidirecţională a zgomotului.

În România, HUAWEI Pura 80 Pro are un preţ de 5.999 lei, iar Pura 80 Ultra costă 7.999 lei. În perioada promoţională, până la 30 septembrie 2025, cumpărătorii primesc beneficii suplimentare, inclusiv un cupon cadou de 1.000 lei şi încărcător de 100W. Totodată, HUAWEI Watch 5 şi căştile FreeBuds Pro 4 sunt disponibile la preţuri promoţionale.