Huthi ameninţă să se răzbune împotriva Israelului după asasinarea premierului

M.P.
Internaţional / 31 august, 14:24

Huthi ameninţă să se răzbune împotriva Israelului după asasinarea premierului

Rebelii huthi din Yemen ameninţă să se răzbune după asasinarea premierului rebel Ahmad Ghaleb al-Rahwi, într-un atac israelian la Sanaa în cursul săptămânii, relatează AFP, de la care menţionăm următoarele.

Este vorba despre oficialul politic huthi de cel mai înalt rang ucis în raiduri israeliene de la începutul Războiului din Fâşia Gaza între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas în octombrie 2023.

”Preşedinţia” huthi a anunţat sâmbătă într-un comunicat moartea lui Ahmad Ghaleb al-Rahwi şi mai multor miniştri ”într-o agresiune comisă joi de către inamicul israelian în timp ce se aflau într-o reuniune la Sanaa”.

”Mai mulţi colegi de-ai lor au fost răniţi, unii grav”, preciza ea în comunicat, citat de postul huthi Al-Massirah.

Armata israeliană a confirmat sâmbătă seara, într-un comunicat, că l-a ucis pe Ahmad Ghaleb al-Rahwi ”şi alţi oficiali de rang înalt” într-un atac împotriva unei instalaţii în Yemen în care se aflau ”oficiali militari de rang înalt şi alţi oficiali de rang înalt ai regimului terorist huthi”.

”Atacul a fost posibil mulţumită exploatării unei oportunităţi în domeniul informaţiilor şi realizării unui ciclu operaţional rapid, care s-a desfăşurat în câteva ore”, a precizat ea.

Huthi au anunţat în alt comunicat numirea lui Mohammed Ahmad Mouftah ”premier interimar” ca succesor al lui Ahmad Ghaleb al-Rahw -, numit în post august 2024.

Israelul desfăşoară de luni de zile atacuri împotriva unor ţinte huthi în Yemen, ca ripostă la tiruri de rachetă şi dronă ale rebelilor către teritoriul israelian, majoritatea interceptate de către armata israeliană.

Susţinuţi de Iran, inamicul jurat al Israelului, huthi spun că lansează aceste atacuri în semn de ”solidaritate” cu palestinienii din Fâşia Gaza, devastată de război, declanţat de un atac fără precedent al Hamas în sudul Israelullui la 7 octombrie 2023.

”Îi promitem lui Allah, dragului popor yemenit şi familiilor martirilor şi răniţilor că ne vom răzbuna”, a declarat într-un mesaj video postat pe Telegram şeful Consiliului Politic Suprem, Mehdi al-Machat.

”Zile sumbre vă aşteaptă”, a ameninţat el Israelul.

Machat le-a cerut ”tuturor societăţilor (străine) prezente în entitatea ocapantă (Israelul)” să plece ”înainte să fie prea târziu”.

Rebelii au anunţat atacuri, joi, la Sanaa, fără să precizeze ţintele.

O sursă în domeniul securităţii de la Sanaa a declarat AFP că huthi au arestat, la Sanaa, Amran (nord) şi Dhamar (sud-vest), zeci de persoane ”suspectate de colaborare cu Israelul”.

Rebelii yemeniţi controlează porţiuni vaste ale acesteo ţări aflate în război din 2014, inclusiv Sanaa, unde şi-au instalat instituţiile politice.

Puterea yemenită - recunoscută internaţional -, gonită de la Sanaa, are sediul la Aden, un oraş important în sud.

Miercuri, huthi au revendicat un tir de rachetă împotriva Israelului, care a fost interceptat potrivit armatei israeliene, la câteva zile în urma unor raisuri aeriene israeliene, duminica cealaltă, împotriva palatului prezidenţial şi unei instalaţii de depozitare de carburant la Sanaa, soldate cu zece morţi potrivit insurgenţilor.

În urma acestor raiduri, premierul istraelian Benjamin Netanyahu ameninţa că ”regimul terorist huthi va plăti un preţ foarte mare al agresiunii sale împotriva Israelului”.

Israelul a ţintit în atacuri regiuni aflate sub controlul huthi, în special porturi aflate în vestul ţării şi aeroportul din Sanaa.

”Nu ne vom abate de la lupta împotriva proiectului americano-sinoist şi vom continua escaladarea până la oprirea agresiunii şi ridicarea blocadei (israeliene) impuse Fâşiei Faza”, a avertizat în aceeaşi zi Biroul Politic al huthi.

Hamasul a catalogat sâmbătă atacurile în care au fost uciţi conducători huthi drept o ”crimă odioasă”.

În afara atacurilor vizând Israelul, rebelii au reluat în iulie - după o pauză de mai multe luni - atacuri în largul Yemenului, la Marea Roşie sau în Golful Aden, împotriva unor nave pe care le acuză de legături cu Israelul.

În mai, ei au încheiat un armistiţiu cu Statele Unite, care a pus capăt mai multor luni de bombardamente ameriane în Yemen, în schimbul opririi atacurilor huthi vizând nave pe această cale maritimă strategică în comerţul mondial.

Războiul din Yemen s-a soldat cu sute de mii de morţi şi a aruncat această ţară, cea mai săracă din Peninsula Arabică, într-una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 31.08.2025, 15:17)

    Houthi astia cred ca s-au uitat la alte filme, daca isi pune Israelul serviciile la turatie 100% in cateva luni nu mai exista nici portar houthi la ultima vila sau buncar ascuns al lui Houthi.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

