IDF: Gaza va avea nevoie de o administraţie militară după cucerirea oraşului

Şeful Marelui Stat Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a avertizat că planul guvernului de a ocupa oraşul Gaza va conduce inevitabil la instituirea unei administraţii militare israeliene în enclavă, a relatat luni site-ul ynet, citat de dpa.

„Vă îndreptaţi spre un guvern militar. Planul vostru ne duce acolo. Înţelegeţi implicaţiile”, a spus Zamir, duminică seara, la reuniunea Cabinetului de Securitate israelian, subliniind că nu există o strategie politică pentru perioada de după război.

Israelul a mai administrat militar Fâşia Gaza după Războiul de Şase Zile din 1967, până la transferul treptat al atribuţiilor către Autoritatea Palestiniană, în urmă cu peste trei decenii. Situaţia s-a schimbat în 2007, când Hamas a preluat controlul asupra enclavei. O eventuală revenire la administraţia militară ar reprezenta un regres şi ar reduce şansele unei soluţii cu două state.

Zamir a cerut un acord cu Hamas pentru eliberarea ostaticilor, însă premierul Benjamin Netanyahu s-a opus unui vot pe această temă, precizând că nu era pe ordinea de zi. În prezent, în Gaza sunt reţinuţi 48 de ostatici, dintre care guvernul israelian estimează că doar 20 ar mai fi în viaţă.

În paralel, presa israeliană relatează că zeci de mii de rezervişti au fost convocaţi în urma aprobării planului de ocupare a oraşului Gaza. Haaretz estimează că vor fi mobilizaţi 60.000 în prima fază, în timp ce ynet vorbeşte de 40.000, cu un total între 110.000 şi 130.000 necesari pentru operaţiune. Aceasta ar putea duce la strămutarea unui milion de locuitori după aproape doi ani de conflict.

Nu toţi rezerviştii vor fi trimişi în Gaza; o parte vor fi repartizaţi în Cisiordania şi în nordul Israelului. În acelaşi timp, un grup de rezervişti care refuză mobilizarea a anunţat un protest la Tel Aviv pentru a se opune planurilor guvernului.