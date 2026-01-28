Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Iga Swiatek: "Suntem animale la zoo?"

O.D.
Sport / 28 ianuarie, 11:52

Iga Swiatek: "Suntem animale la zoo?"

Numărul doi mondial, Iga Swiatek, s-a alăturat unui cor tot mai numeros de sportivi care cer mai multă intimitate în afara terenurilor la Australian Open, după ce camerele de filmat au surprins-o pe Coco Gauff într-o criză de nervi după un meci, relatează Reuters.

Incidentul s-a produs după înfrângerea lui Gauff în sferturile de finală, în faţa Elinei Svitolina, după 59 de minute de joc, când americanca s-a retras în spatele unui zid şi şi-a distrus racheta.

Fără ştirea jucătoarei clasate pe locul trei, camerele de filmat i-au înregistrat fiecare mişcare, iar videoclipul a fost difuzat telespectatorilor din întreaga lume, Gauff declarând că era nemulţumită de faptul că nu exista intimitate nicăieri, cu excepţia vestiarului.

„Întrebarea este: suntem jucători de tenis sau animale la zoo, unde sunt observate chiar şi când fac treaba mare?”, a declarat Swiatek reporterilor după ce a fost învinsă de Elena Rîbakina în sferturile de finală.

„Bine, evident că am exagerat, dar ar fi frumos să avem puţină intimitate. Ar fi frumos, de asemenea, să avem propriul nostru proces şi să nu fim mereu observaţi.”

Americanca Amanda Anisimova a spus, de asemenea, că ştia că jucătorii nu au prea multă intimitate la Melbourne Park, adăugând că „a ţinut capul plecat” până a ajuns la vestiar.

„Evident, sunt momente bune pe care oamenii le văd şi asta e distractiv. Apoi, când pierzi, sunt probabil momente mai puţin bune”, a spus Anisimova.

„Videoclipul cu Coco, care a fost postat, e dur, pentru că ea nu a avut niciun cuvânt de spus în privinţa asta.”

CONTRAST FAŢĂ DE ALTE TURNEE MAJORE

Jucătorii de top se află sub supraveghere constantă, Swiatek subliniind contrastul dintre turnee.

Swiatek, care a devenit virală într-un clip în care nu i s-a permis accesul în incintă după ce şi-a uitat acreditarea, a remarcat că alte turnee de Grand Slam, precum Roland Garros şi Wimbledon, oferă zone de refugiu interzise camerelor de filmat şi fanilor.

„Există unele spaţii în care poţi merge cel puţin când ai nevoie. Dar există unele turnee în care acest lucru este imposibil şi eşti constant observat, dacă nu de fani... atunci de camere”, a spus ea.

