Ilan Şor promite 3.000 de dolari participanţilor la un protest permanent în Chişinău

A.B.
Internaţional / 11 august, 17:43

Ilan Şor promite 3.000 de dolari participanţilor la un protest permanent în Chişinău

Oligarhul fugar Ilan Şor, condamnat definitiv în 2023 pentru fraudă la scară largă şi spălare de bani, a chemat populaţia Republicii Moldova să participe, începând de sâmbătă, 16 august, la un protest anti-guvernamental permanent în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, promiţând 3.000 de dolari lunar celor care se vor alătura acţiunii, scrie presa moldoveană.

Mesajul a fost publicat pe canalul său de Telegram şi preluat şi de Marina Tauber, care a afirmat: „Liderul nostru, Ilan Mironovici Şor, promite să deschidă conturi pentru fiecare persoană care va fi alături de noi (...) şi, pentru a compensa timpul vostru, va plăti un salariu de 3.000 de dolari pe lună”.

În videoclipul difuzat, Şor susţine: „Ştiu că mulţi dintre voi sunteţi nemulţumiţi de politica autorităţilor. (...) Există o singură cale - înlăturarea acestui regim. (...) Pentru perioada în care nu veţi putea lucra, vă voi achita salariul - 3.000 de dolari”.

Poliţia Republicii Moldova a reacţionat ferm, calificând apelul drept un îndemn la activităţi ilegale: „Participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. (...) Oamenii legii nu vor permite organizarea grupărilor criminale în acţiuni de protest ilegale ce au scopul de a provoca dezordini şi violenţă”. Instituţia a subliniat că dreptul la întrunire paşnică este garantat de lege, dar orice influenţare prin recompense materiale este documentată şi sancţionată.

Şor, lider al unei formaţiuni pro-ruse neînregistrate la alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie, se ascunde la Moscova pentru a evita executarea unei pedepse de 15 ani de închisoare.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 18:20)

    Pufangii noștri sunt așteptați la Chișinev.

