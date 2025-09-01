Ilie Bolojan: „Reforma fiscală va întări disciplina financiară şi va sprijini investiţiile locale”

Premierul a deschis ultima şedinţă pe tema proiectului privind noile taxe de la Ministerul Finanţelor, subliniind necesitatea ordinii în finanţele publice.

„Unul dintre obiectivele mandatului meu a fost să punem ordine în finanţele ţării. Deficitul bugetar ridicat reflectă dezordinea existentă, care a lăsat porţi deschise pentru neplata taxelor şi impozitelor. Măsurile propuse vor aduce la lumină firmele-fantomă. Este inacceptabil să existe zeci de companii cu sediu social în acelaşi apartament, folosite pentru artificii financiare.

Vom introduce reguli stricte de disciplină financiară şi mecanisme de prevenire a abuzurilor. Impozitul pe proprietate va creşte, astfel autorităţile locale vor avea mai multe resurse pentru investiţii fără a depinde de bugetul central. Pentru a continua proiectele din PNRR şi Anghel Saligny, sunt necesare încasări suplimentare la nivel local.

De asemenea, vom implementa noi reguli de integritate pentru inspectorii ANAF şi ai Vămii. Bunurile confiscate vor fi vândute printr-o platformă electronică gestionată de ANAF.

Sumele suplimentare încasate vor fi folosite pentru servicii publice mai bune şi proiecte de interes general. Aceste reforme fiscale ne vor permite să punem ordine în finanţe şi să avem reguli mai corecte şi echitabile pentru toţi.”