Ilie Bolojan anunţă listarea pe bursă a unor companii din energie şi transporturi în 2026

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că anul viitor vor fi listate pe burse companii din domeniul energiei şi transporturilor.

„Anul viitor vor fi listate şi alte companii din domeniul energiei şi din domeniul transporturilor”, a afirmat şeful Guvernului, precizând că o procedură de listare durează cel puţin şase luni şi trebuie iniţiată în perioada următoare.

Bolojan nu a oferit detalii privind numele companiilor care ar urma să ajungă pe piaţa de capital.