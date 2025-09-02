Ilie Bolojan anunţă listarea pe bursă a unor companii din energie şi transporturi în 2026

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că anul viitor vor fi listate pe burse companii din domeniul energiei şi transporturilor.
„Anul viitor vor fi listate şi alte companii din domeniul energiei şi din domeniul transporturilor”, a afirmat şeful Guvernului, precizând că o procedură de listare durează cel puţin şase luni şi trebuie iniţiată în perioada următoare.
Bolojan nu a oferit detalii privind numele companiilor care ar urma să ajungă pe piaţa de capital.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 02.09.2025, 21:05)
Great news!!! Poate ne mai revigoram si noi cu niste bani si investitori in plus.