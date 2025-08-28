Ilie Bolojan: Avem nevoie să venim cu o rectificare de buget

Premierul Ilie Bolojan anunţă că România are nevoie de o rectificare bugetară, care se va face cel mai târziu în prima jumătate a lunii viitoare. Premierul admite că, în condiţiile în care în prima parte a acestui an nu s-au luat măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare, acestea au crescut, Bolojan arătând că ţara are de plătit dobânzi de 10 miliarde de euro, dar şi de achitat costuri mai mari decât anul trecut cu salariile, întrucât unele majorări de venituri adoptate anul trecut au intrat în vigoare anul acesta, potrivit news.ro, de la care precizăm următoarele.

”Foarte deschis, avem nevoie să venim cu o rectificare de buget. Această rectificare se va face peste două săptămâni, cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie, în aşa fel încât acolo unde este nevoie de bani suplimentari să direcţionăm bani, iar acolo de unde putem face economii să economisim bani. Dar asta este o activitate pe care o derulează în prezent Ministerul de Finanţe, în parteneriat cu celelalte ministere”, a declarat premierul Ilie Bolojan, miercuri seară, la Antena 3.

Întrebat câţi bani lipsesc României pentru a acoperi cheltuielile, el a răspuns: ”Trebuie gestionate câteva miliarde de lei, în aşa fel încât să putem să trecem de această perioadă dificilă”.

Ilie Bolojan a arătat că bugetul de la începutul acestui an a fost construit luându-se în calcul cheltuieli de aproximativ 800 de miliarde şi un deficit de aproape 135 de miliarde, deci peste 7%.

”Ce am constatat după primele şase luni, chiar dacă pe primele şase luni deficitul a fost ţinut strâns, ţinerea lui strânsă s-a făcut prin neplata unor sume către Casa de Sănătate, care la rândul ei n-a plătit furnizorii de medicamente (...) Am calculat că vom face o economie la cheltuielile de personal per global pe prima jumătate a anului şi în loc de 77 de miliarde aproximativ (...) cât am avut cheltuieli de personal anul trecut, nu mai avem 77, avem 85 aproximativ pe prima jumătate pentru că au intrat nişte creşteri de salarii care s-au aplicat practic prin primăvară şi acum la jumătatea anului, pentru că nu s-a redus în prima jumătate cheltuieli de personal, suntem cu nişte creşteri”, a explicat Bolojan.

Premierul a arătat că şi cuantumul dobânzilor pe care ţara le are de plătit este de ordinul miliardelor de euro.

”Dobânzile care le plăteşte România erau estimate la o numită valoare, vor fi cu cel puţin 2 miliarde de euro, deci peste 10 miliarde surplus de fonduri. Românii trebuie să înţeleagă că practic, în fiecare an, România pentru a putea funcţiona în aceste condiţii s-a împrumutat cu sume care înseamnă uneori 25-30 de miliarde de euro, care înseamnă nişte sume foarte mari. Doar anul acesta, dobânzile pe care le va plăti România se vor duce în jurul valorii de 10 miliarde de euro, doar dobânzile pe credite pe care le-am luat”, a adăugat premierul.

El a subliniat că şi pentru PNRR este nevoie de alte miliarde, în condiţiile în care autorităţile au contractat, în cadrul acestui program, o sumă dublă faţă de cea pusă la dispoziţie de Comisia Europeană.

”Avem la dispoziţie din partea Comisiei Europene pe componenta de grant aproximativ 13,5 miliarde euro, deci bani care nu-i mai dăm înapoi, şi un împrumut de aproximativ 7,5 miliarde. Deci avem puţin peste 20 de miliarde, 21 de miliarde. Iar noi am încheiat contracte de peste 40 de miliarde de euro, deci practic am dublat suma de bani pe care, într-o formă sau alta, trebuie să găsim formule pentru a finaliza aceste proiecte, pentru că dacă nu le finalizăm, din nou plătim penalităţi”, a explicat Ilie Bolojan.

El a subliniat că, în condiţiile în care măsurile pentru corectarea deficitelor au fost luate la jumătatea acestui an, iar unele intră în vigoare de anul viitor, în timp ce altele sunt deja în vigoare de la 1 august, nu vor fi ”efecte foarte mari anul acesta”.