Ilie Bolojan: Dacă nu controlăm cheltuielile de personal, riscăm să ne întoarcem în situaţia financiară dificilă de acum

Premierul Ilie Bolojan a atras atenţia asupra importanţei stricte a controlului cheltuielilor de personal în administraţia publică locală, avertizând că, fără măsuri ferme, veniturile suplimentare ale statului vor fi consumate rapid, iar România riscă să revină la problemele financiare acute din acest an.

Premierul României, Ilie Bolojan, a subliniat necesitatea unor reforme urgente privind gestionarea cheltuielilor de personal din administraţia publică locală, un sector care implică peste 150.000 de angajaţi, atât în aparatele proprii ale instituţiilor, cât şi în serviciile de asistenţă socială.

„Dacă nu controlăm cheltuielile de personal, riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar în aceste zile sau în lunile următoare să se ducă pe aceste cheltuieli şi riscăm să ne întoarcem anul viitor în situaţia în care ne găsim anul acesta”, a declarat premierul într-o conferinţă de presă.

Ilie Bolojan a evidenţiat că această categorie de cheltuieli reprezintă un „bloc mare” care poate afecta stabilitatea financiară a ţării dacă nu este gestionat cu prudenţă. De asemenea, premierul a făcut referire la necesitatea adoptării unor pachete legislative complementare care să susţină reformele şi să asigure o administraţie publică locală eficientă şi sustenabilă.

Fără aceste măsuri, avertizează Bolojan, România riscă să piardă progresul realizat şi să se confrunte din nou cu un deficit bugetar dificil de gestionat.