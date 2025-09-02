Ilie Bolojan: Deficitul real ar fi ajuns la aproape 10% din PIB fără reforme

Premierul Ilie Bolojan a declarat că deficitul bugetar real în acest an ar fi ajuns la ”aproape 10%” din PIB fără reforme.

”Nu era posibil, la un deficit de aproape 10%, să corectezi cu o singură măsură, într-un termen rezonabil, acest deficit”, a spus el marţi într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că ”nu cred că putem încheia anul cu un deficit sub 8% din PIB, dar Ministerul Finanţelor va comunica datele la rectificarea bugetară. Unele măsuri se aplică de la 1 august şi nu ştim încă efectele”.

Dezvăluirea lui Ilie Bolojan vine după ce guvenrul Ciolacu 2, format din PSD, PNL şi UDMR, a proiectat în legea bugetului un deficit de doar 7% din PIB în 2025.

Consiliul Fiscal a avertizat în opinia din februarie 2025 că ţinta reală de deficit ar trebui să fie de 7,7% din PIB, considerând că sunt supraestimate veniturile, iar cheltuielile bugetare sunt subestimate.

Ilie Bolojan a declarat marţi în conferinţa de presă de la guvern că ”la câteva zile după ce am preluat acest mandat, am constatat că situaţia pe care o preluam, cel puţin din punct de vedere al deficitului bugetar, era mult mai dificilă decât cea pe care o ştiam. Şi de atunci şi până astăzi, deci timp de două luni de zile, am pus în practică câteva măsuri, pe de o parte, pentru a reduce deficitul, pentru a ţine România ca o ţară stabilă şi o ţară de încredere, pentru a ne atrage fondurile europene, pentru a susţine dezvoltarea în anii următori şi pentru a corecta nedreptăţile. Pe componenta de deficit, am lucrat pe creşterea veniturilor, pe scăderea cheltuielilor şi pe prioritizarea investiţiilor în vederea eşalonărilor. Nu era posibil, la un deficit de aproape 10%, să corectezi cu o singură măsură, într-un termen rezonabil, acest deficit. Prin urmare, au trebuit puse în practică toate aceste trei măsuri, în diferite grade”.