Ilie Bolojan, despre reforma ASF, ANRE, ANCOM: "Este anormal să avem un aparat supradimensionat în comparaţie cu cel de specialitate”

Executivul îşi angajează răspunderea pentru reforma a trei autorităţi cheie: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Proiectul prevede o restructurare semnificativă: reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a celor de suport, eliminarea suprapunerilor de atribuţii şi ajustarea organigramelor. În plus, se propune reducerea salariilor personalului şi a indemnizaţiilor conducerilor cu 30%, precum şi limitarea bonusurilor acestora.

Legea introduce, totodată, obligaţia de transparenţă: organigramele şi nivelurile de salarizare vor fi publicate pe site-urile instituţiilor, pentru o mai bună informare a publicului.