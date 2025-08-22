Ilie Bolojan, în vizită pe şantierul Autostrăzii Moldova, tronsonul Focşani - Bacău: Lucrările se derulează conform graficului

Premierul Ilie Bolojan a efectuat o vizită pe tronsonul Focşani-Bacău al Autostrăzii Moldovei, unde a declarat că lucrările se desfăşoară conform planului. El a subliniat că acest ritm oferă garanţia că, în august 2026, românii vor putea circula pe autostradă între Bucureşti şi Paşcani.

În timpul vizitei, Bolojan a fost însoţit de ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, şi a purtat discuţii cu antreprenorul român responsabil de lucrări.

„Faptul că lucrările avansează conform graficului ne dă încredere că, în august 2026, românii vor putea circula rapid şi în siguranţă pe Autostrada Moldovei, între Bucureşti şi Paşcani. La nivelul Guvernului vom asigura finanţarea necesară prin PNRR, astfel încât această investiţie majoră să fie realizată şi să contribuie la îmbunătăţirea vieţii oamenilor”, a declarat premierul.