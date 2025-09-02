Ilie Bolojan: Începem să facem ordine în sănătate, deşi s-au investit mai mulţi bani, pacienţii nu simt îmbunătăţiri

Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanţa reformelor în domeniul sănătăţii, punctând că, deşi s-au investit anual sume tot mai mari, percepţia pacienţilor privind calitatea serviciilor şi condiţiile din sistemul public de sănătate nu s-a îmbunătăţit semnificativ.

„Începem să facem ordine în sănătate, unde, deşi s-au investit an de an tot mai mulţi bani în ultimii ani, nu se simte acest lucru nici în percepţia pe care pacienţii o au legat de calitatea serviciilor pe care le oferă sistemul nostru de sănătate şi nici în ceea ce priveşte condiţiile care sunt oferite acestora”, a precizat premierul.

Aceste măsuri sunt parte din al doilea pachet legislativ ce cuprinde cinci proiecte, menite să aducă reforme necesare pentru eficientizarea şi sustenabilitatea sistemului.