Ilie Bolojan: Năstase şi Dăncilă au fost la Beijing ca persoane private

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Europa FM că prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la festivităţile de la Beijing, unde s-au fotografiat alături de Xi Jinping şi Vladimir Putin, „nu angajează sub nicio formă România”, subliniind că este vorba de „două persoane fizice”.

„Chiar dacă au fost demnitari, două persoane fizice au libertatea să participe la evenimentele pe care le consideră potrivite. Această imagine nu reprezintă România, pentru că nu ocupă o funcţie publică”, a explicat Bolojan.

Fostul premier Adrian Năstase a precizat pe blogul său că a participat la summitul de la Beijing - denumit şi „summitul dictatorilor” - ca „fost demnitar şi persoană particulară”.

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază în poză alături de Putin”. În comunicatul MAE se menţionează că, deşi Năstase şi Dăncilă s-au prezentat ca persoane private, prezenţa lor nu reflectă poziţia României, care rămâne ferm angajată în Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA şi susţinerea democraţiilor şi a vecinilor în contextul actual.

Foştii premieri PSD au fost prezenţi la summitul de la Beijing alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un şi Xi Jinping, pentru a marca 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei şi fascismului în cel de-Al Doilea Război Mondial. Năstase a subliniat că a participat la discuţii privind politica internaţională, inclusiv războiul din Ucraina şi relaţiile dintre China, Rusia şi India.

Evenimentul a inclus cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, desfăşurată în Piaţa Tiananmen, iar doar un lider al UE, prim-ministrul slovac Robert Fico, a participat personal. Preşedintele american Donald Trump a criticat participarea liderilor rus, nord-coreean şi chinez, afirmând că aceştia „conspiră” împotriva intereselor internaţionale.