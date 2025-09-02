Ilie Bolojan: Nu era posibil ca la un deficit de aproape 10% să corectezi cu o singură măsură într-un termen rezonabil

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că deficitul bugetar de aproape 10% nu putea fi corectat printr-o singură măsură într-un termen rezonabil, motiv pentru care au fost implementate trei măsuri succesive.

„Nu era posibil ca la un deficit de aproape 10% să corectezi cu o singură măsură într-un termen rezonabil, acest deficit. Prin urmare, au trebuit puse în practică toate aceste trei măsuri, în diferite grade. Primul pachet, care a fost adoptat, a urmărit aceste măsuri, rezolvând o parte din probleme”, a explicat premierul.

El a adăugat că al doilea pachet, depus recent în Parlament, are ca scop reducerea privilegiilor din sectorul public, de la salarii la pensii sau alte beneficii „foarte mari care nu aveau în spate performanţă sau care sunt departe de ceea ce poate ţara noastră să suporte din punct de vedere financiar”.

De asemenea, acest pachet vizează consolidarea capacităţii statului de a colecta taxe şi impozite, mai ales de la cei care au evitat plata acestora de ani de zile, „restabilind egalitatea de tratament între cetăţeni şi între firme”.