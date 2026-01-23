Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ilie Bolojan reclamă dezechilibre în administraţia locală

S.B.
Politică / 23 ianuarie, 09:18

Ilie Bolojan reclamă dezechilibre în administraţia locală

Premierul Ilie Bolojan reclamă, joi, dezechilibre în administraţia locală, referindu-se la dependenţă mare de transferurile de la bugetul de stat, venituri reduse din taxele şi impozitele locale, dar şi la cheltuieli cu salariile mult mai mari decât veniturile locale, potrivit news.ro.

Premierul a realizat o analiză comparativă cu alte state din UE şi a constatat că, în general, administraţiile locale europene îşi acoperă din venituri proprii salariile personalului, lucru care nu se întâmplă şi în România. Multe dintre aceste dezechilibre ar urma să fie corectate prin asumarea reformei administraţiei.

Premierul Ilie Bolojan reclamă, joi, dezechilibre în administraţia locală, după ce a comparat datele colectate în ultimii ani despre administraţiile locale din ţările UE.

În primul rând, premierul vorbeşte despre dependenţă mare de transferurile de la bugetul de stat.

Veniturile din transferurile de la bugetul de stat reprezintă 7,43% din PIB, iar veniturile proprii (altele decât transferurile) reprezintă 1,51% din PIB

”Din indicatorii de mai sus rezultă că ponderea transferurilor în bugetele locale este de 83,1%. Comparativ, media transferurilor în UE este de 51,1%”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, un alt dezechilibru se referă la faptul că veniturile din taxele şi impozitele locale sunt printre cele mai reduse.

Potrivit datelor transmise de oficialii Guvernului, veniturile din taxele şi impozitele locale în România reprezintă 0,74% din PIB, în timp ce media europeană este de 3,68% din PIB.

Comparativ, veniturile din taxele pe proprietate sunt:

în România = 0,55% din PIB

media în UE = 1,85% din PIB

”România se situează mult sub media UE din cauza bazei fiscale reduse (exceptări), nivelului scăzut al taxelor şi problemelor de colectare. În aceste condiţii, presiunea cade pe transferurile de la bugetul central”, a mai transmis premierul.

Al treilea dezechilibru identificat de către premier din analiza comparativă a datelor se referă la cheltuieli cu salariile mult mai mari decât veniturile locale.

”În România, cheltuielile cu salariile în administraţiile locale = 3,07% din PIB, faţă de 0,74% din PIB, venituri din taxe şi impozite locale. În UE27, cheltuielile cu salariile = 3,59% din PIB, faţă de 3,68% din PIB, venituri din taxele locale. În UE, în medie, salariile din autorităţile locale sunt acoperite din resurse proprii. În România, cheltuielile cu salariile autorităţilor locale sunt de peste trei ori mai mari decât veniturile proprii”, explică premierul.

De asemenea acesta se referă la investiţii locale ridicate.

”Investiţiile locale în România = 2,98% din PIB, faţă de 1,56% din PIB, media UE - cea mai ridicată valoare din UE. Raportat la resursele proprii ale autorităţilor locale din România, care reprezintă 1,51% din PIB, investiţiile sunt aproape duble. Investiţiile la nivel local sunt susţinute masiv din programele naţionale (Anghel Saligny) şi din fonduri europene”, a mai transmis Bolojan.

Potrivit acestuia, ”între localităţile din România există diferenţe semnificative: municipiile reşedinţă de judeţ şi localităţile cu activităţi economice generatoare de venituri se află într-o situaţie mai bună, în timp ce celelalte localităţi se confruntă cu dezechilibre şi mai mari”.

”Chiar dacă sistemele administrative diferă de la o ţară la alta şi pot influenţa indicatorii, comparaţiile rămân relevante”, arată premierul.

Acesta afirmă că pachetul de reformă în administraţie, pentru care Guvernul urmează să-şi asume răspunderea, ”contribuie la corectarea dezechilibrelor, face administraţia mai eficientă şi mai orientată spre cetăţeni”.

Pachetul, potrivit datelor transmise de Guvern:

creşte veniturile proprii ale autorităţilor locale şi contribuie la cofinanţarea investiţiilor locale;

reduce cheltuielile de personal în autorităţile cu un număr prea mare de angajaţi;

banii economisiţi vor fi direcţionaţi către servicii mai bune pentru cetăţeni;

stimulează dezvoltarea economică locală;

descentralizează competenţe către autorităţile locale;

susţine performanţa în administraţie.

Prima şedinţă a Grupului de lucru stabilit la nivelul coaliţiei, pentru repartizarea impozitelor către autorităţile administraţiei publice locale a avut loc, miercuri, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan participând la discuţii.

Vicepremierul Tanczos Barna, care conduce grupul de lucru, a anunţat că s-a conturat o susţinere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanţare a administraţiei publice locale, fiind, în acelaşi timp, reiterată nevoia de echilibru în ceea ce priveşte reducerea treptată a presiunii asupra bugetului naţional a sistemului de echilibrare din taxa pe valoarea adăugată.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 10:19)

    Hai cu reforma primariilor.

    Orasul Beresti din Galati are 2 000 de locuitori. Nici macar comuna nu merita sa fie. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 10:45)

      noi avem comuna cu 400 de locuitori, nu case

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

23 ianuarie
Ediţia din 23.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0936
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3572
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8588
Gram de aur (XAU)Gram de aur676.7196

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb