Ilie Bolojan: Reforma sănătăţii aduce disciplină, eficienţă şi servicii mai bune pentru pacienţi

Premierul Ilie Bolojan a prezentat proiectul de reformă în sănătate, subliniind că un stat corect nu poate exista fără un sistem medical funcţional, accesibil şi cu servicii de calitate.

„Un stat corect, cu respect pentru români, nu poate exista fără un sistem de sănătate accesibil, eficient, cu servicii medicale decente pentru fiecare pacient. Deşi bugetele pentru Sănătate au crescut an de an şi au crescut salariile, s-au făcut investiţii, asta nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale, iar problemele s-au acumulat”, a afirmat şeful Executivului.

Reforma are la bază patru axe principale:

-Reducerea risipei şi mai multă grijă pentru pacienţi - prin reorientarea oamenilor de la spitalizări către medicina de familie şi medicina de specialitate, cu o economie estimată de peste 3 miliarde de lei.

-Acces mai facil la tratamente - schimbări în mecanismul de acces la medicamente inovative şi o mai bună disponibilitate a serviciilor medicale.

-Responsabilitate şi performanţă - contractele vor fi condiţionate de indicatori de performanţă, se elimină numirile fără concurs şi se introduc sancţiuni pentru abateri, inclusiv recuperarea sumelor pentru servicii fictive.

-Întărirea reţelei publice şi reguli stricte pentru privat - apar „spitalele de importanţă strategică”, iar spitalele private vor fi obligate să suporte cheltuielile dacă un pacient externat nejustificat ajunge într-un spital public în mai puţin de 48 de ore pentru aceeaşi patologie.