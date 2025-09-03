Ilie Bolojan: "Trebuie concediaţi cel puţin 13.000 de funcţionari publici”

English Version

Bugetul de stat nu mai permite susţinerea unei administraţii supradimensionate, iar pentru asigurarea unei stabilităţi bugetare trebuie ca minimum 13.000 de angajaţi din administraţia publică centrală, judeţeană şi locală să fie disponibilizaţi, a declarat premierul Ilie Bolojan, în cadrul conferinţei de presă pe care a susţinut-o ieri la Palatul Victoria. Ilie Bolojan a spus: „Al doilea pachet de măsuri, format din cinci legi, trebuia completat de a şasea - reforma administraţiei locale. Dar pentru că nu am avut acordul tuturor partidelor din coaliţie, nu a mai fost depus. Acest pachet e complementar pachetului fiscal, pentru că fără el nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul nu o mai poate suporta în anii următori. Zona de administraţie locală e un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni. Controlul cheltuielilor de personal este o miză importantă, pentru că dacă nu controlăm cheltuielile inutile riscăm să ne întoarcem, anul viitor, în situaţia din acest an”.

Şeful Guvernului a arătat că, potrivit datelor oficiale, în primele şase luni din 2025, cheltuielile de personal au crescut cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, deşi bugetul prevedea o scădere de 5%, nefiind desfiinţate nici măcar posturile vacante. Mai mult, deşi legislaţia permitea o administraţie publică cu 190.000 angajaţi, iar organigramele instituţiilor publice prevăd 164.000 de posturi, în realitate doar 129.000 dintre acestea sunt ocupate.

Premierul Ilie Bolojan a precizat: „Când reduci cu 25% numărul maxim de posturi aprobate, înseamnă că nu faci nicio reducere. Se desfiinţează doar posturile vacante. Nu îmi pot permite să vin în faţa cetăţenilor cu astfel de soluţii. Pentru o reducere reală de 5% ar fi nevoie de o tăiere de 30% a numărului maxim de posturi aprobate, ceea ce ar însemna concedieri în aproape o mie de localităţi. Pentru o reducere de 10% - aproximativ 13.000 de oameni ar urma să plece din sistem. O reducere de 15% ar însemna ca 60% din primării să facă reduceri. Eu personal ştiu că funcţionează aceste lucruri, pentru că le-am făcut. Dacă vă uitaţi la Oradea şi la judeţul Bihor, am arătat că se poate”.

Domnia sa a criticat declaraţiile unor lideri PSD care doresc amânarea deciziei de reformare drastică a administraţiei publice şi a spus: „Nu ne permitem să îi mai dezinformăm pe români. Ministerul Dezvoltării va veni în această săptămână cu toate datele din teren. Veţi avea un link cu toate aceste calcule publice şi veţi vedea pe fiecare judeţ şi localitate numărul de posturi, simulările de reduceri de personal şi veţi vedea cine trebuie să facă reduceri şi cine e corect şi nu trebuie să facă. Va fi o primă oglindă a administraţiei din România”.

Potrivit premierului, pachetul 2 de măsuri nu e întreg fără reforma administraţiei şi nu este normal ca statul să mărească impozitele şi taxele plătite de cetăţeni pentru a-i arunca într-o gaură neagră creată de cheltuielile nejustificate ale administraţiei publice.