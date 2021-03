În urma publicării articolului cu titlul "AIPC solicită ASF să asigure protecţia investitorilor companiei Prebet", Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis următorul drept la replică:

"DREPT LA REPLICA

Prin care va solicitam sa publicati urmatorul Drept la replica:

Societatea ANODIN ASSETS S.A. a sesizat ASF cu privire la faptul ca actionarii Liviu Hagea, Ratiu Niculae Cristopher, Dan Segal, Stan Marius Viorel, Motogna Marius, Danila Corina Mihaela si Danila Mihai actioneaza concertat in cadrul Prebet Aiud S.A. in scopul de a mentine nelegal si ilegitim controlul asupra acesteia, solicitand institutiei sa ia masurile impuse de lege. In total, persoanele enumerate detin un numar de 17.344.860 de actiuni, reprezentand 38,07% din drepturile de vot, respectiv din capitalul social al Prebet Aiud S.A. si actioneaza concertat in sensul prevazut de Legea nr. 24/2017.

Mai mult decat atat, acest grup concentrat in jurul domnului Ratiu Nicolae Christpher este cel care a formulat acuzatiile cu privire la subscrisa, ca parte a demersurilor sale concertate, acuzand in mod vadit neintemeiat societatea noastra si alti actionari ai Prebet Aiud S.A., ca am avea conduita nelegala de care ei se fac vinovati. Se pare ca zicala "Hotul striga hotii" este mai de actualitate ca oricand.2Am sesizat acest aspect la momentul comunicarii cererii de chemare in judecata formulate de actionarul Dan Segal, din cuprinsul careia rezulta ca acesta a avut acces la buletinele de vot secrete, referitoare la alegerea membrilor consiliului de administratie, ale celorlalti actionari mentionati, iar din cuprinsul lor rezulta ca acestia au votat concertat in cadrul AGOA Prebet. Domnul Segal a anexat cererii sale 8 buletine de vot identice ca modalitate de vot (4 cuprinzand votul secret privind alegerea membrilor Consiliului de administratie si 4 cuprinzand votul pentru restul punctelor de pe ordinea de zi), buletine de vot apartinand actionarilor Stan Marius Vasile, Danila Corina Mihaela, Danila Mihai si, evident, Dan Segal.Din modalitatea in care actioneaza, rezulta ca acest grup de actionari nu urmaresc ca Prebet Aiud sa devina un lider in domeniul constructiilor de infrastructura si nu numai, consecintele fiind lipsirea acestei societati tocmai de resursele necesare atingerii acestui scop.

Existenta actiunii concertate rezulta din scopul comun urmarit: mentinerea nelegala si ilegitima a controlului asupra societatii Prebet Aiud S.A., reflectata demodalitatea identica de exercitare a dreptului de vot si de legaturile evidente existente intre persoanele mentionate: mandatari comuni desemnati pentru Adunarea Generala din 29 ianuarie 2021, legaturi de rudenie, gruparea unor actionari pentru propunerea unui punct pe ordinea de zi, controlul exercitat de unii actionari impreuna asupra altor societati, totul culminand cu actiuni concertate de acuzare, pe nedrept, a societatii

Anodin Assets chiar de practicile pe care ei insisi le exercita." se arată în dreptul la replică emis de ASF.