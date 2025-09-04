Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Înalta Curte atacă la CCR legea pensiilor magistraţilor adoptată de Guvernul Bolojan

A.B.
Miscellanea / 4 septembrie, 14:57

Înalta Curte atacă la CCR legea pensiilor magistraţilor adoptată de Guvernul Bolojan

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis joi să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea Legii care modifică sistemul de pensii de serviciu pentru judecători şi procurori, act normativ pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament, potrivit HotNews, de la care relatăm cele ce urmează.

Instanţa supremă, condusă de Lia Savonea, contestă opt articole din lege şi acuză că au fost încălcate principiile statului de drept şi securităţii juridice, subliniind că pensia de serviciu reprezintă o garanţie esenţială a independenţei justiţiei. În motivarea transmisă CCR, ICCJ arată că regimul de pensionare a fost deja modificat prin Legea nr. 282/2023 şi că schimbarea repetată „constituie o încălcare flagrantă a principiului securităţii juridice”.

Sesizarea de 39 de pagini acuză Guvernul că a adoptat legea fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii, folosind abuziv procedura asumării răspunderii şi generând discriminări între generaţiile de magistraţi prin coexistenţa a trei regimuri de pensionare. De asemenea, ICCJ critică majorarea vechimii totale la 35 de ani şi reducerea pensiei la 70% din ultimul salariu net, în loc de 80% din ultimul salariu brut.

Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi, întrebat de presă dacă îşi va da demisia în cazul respingerii legii la CCR, că „dacă un proiect important, jalon pentru alte decizii similare, nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, conform sursei citate.

Legea privind pensiile magistraţilor face parte din al doilea pachet de reforme fiscale pentru care Executivul şi-a asumat răspunderea, fiind singurul proiect care nu a fost contestat prin moţiune de cenzură, dar care a declanşat proteste şi suspendarea activităţii în instanţe şi parchete.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.09.2025, 15:08)

    Rușine!....

    Până când magistrații fac ce vor și acțiunile lor le judecă... tot ei? 

    Au întins coarda mult prea mult...

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.09.2025, 15:41)

    Daca avem o mamaliga in fruntea tarii!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 septembrie
Ediţia din 04.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0772
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3611
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4165
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8611
Gram de aur (XAU)Gram de aur496.2661

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb