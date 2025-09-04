Înalta Curte atacă la CCR legea pensiilor magistraţilor adoptată de Guvernul Bolojan

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis joi să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea Legii care modifică sistemul de pensii de serviciu pentru judecători şi procurori, act normativ pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament, potrivit HotNews, de la care relatăm cele ce urmează.

Instanţa supremă, condusă de Lia Savonea, contestă opt articole din lege şi acuză că au fost încălcate principiile statului de drept şi securităţii juridice, subliniind că pensia de serviciu reprezintă o garanţie esenţială a independenţei justiţiei. În motivarea transmisă CCR, ICCJ arată că regimul de pensionare a fost deja modificat prin Legea nr. 282/2023 şi că schimbarea repetată „constituie o încălcare flagrantă a principiului securităţii juridice”.

Sesizarea de 39 de pagini acuză Guvernul că a adoptat legea fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii, folosind abuziv procedura asumării răspunderii şi generând discriminări între generaţiile de magistraţi prin coexistenţa a trei regimuri de pensionare. De asemenea, ICCJ critică majorarea vechimii totale la 35 de ani şi reducerea pensiei la 70% din ultimul salariu net, în loc de 80% din ultimul salariu brut.

Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi, întrebat de presă dacă îşi va da demisia în cazul respingerii legii la CCR, că „dacă un proiect important, jalon pentru alte decizii similare, nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, conform sursei citate.

Legea privind pensiile magistraţilor face parte din al doilea pachet de reforme fiscale pentru care Executivul şi-a asumat răspunderea, fiind singurul proiect care nu a fost contestat prin moţiune de cenzură, dar care a declanşat proteste şi suspendarea activităţii în instanţe şi parchete.