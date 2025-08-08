Incendiu de pădure lângă Tarifa, pornit dintr-o rulotă

Pompierii din Andaluzia au reuşit să controleze incendiul de pădure izbucnit marţi în apropierea oraşului turistic Tarifa, în sudul Spaniei, informează AFP, de la care relatăm cele ce urmează. Focul, alimentat de rafale puternice de vânt, a pornit dintr-o rulotă aflată într-un camping şi s-a extins rapid spre o zonă împădurită de lângă plajă.

Aproximativ 1.500 de persoane şi 5.000 de vehicule au fost evacuate din campinguri, hoteluri şi locuinţe. Oraşul Tarifa, cu circa 19.000 de locuitori, este cunoscut pentru vânturile puternice care atrag surferi, însă acestea au îngreunat intervenţia echipelor de salvare.

Agenţia regională de luptă împotriva incendiilor din Andaluzia (INFOCA) a anunţat că echipajele vor rămâne în zonă în zilele următoare pentru a securiza perimetrul şi a preveni reizbucnirea focului.

Spania se confruntă în prezent cu un val de căldură, temperaturile apropiindu-se de 40°C în numeroase regiuni, iar autorităţile de la Protecţia Civilă avertizează asupra riscului ridicat de incendii de vegetaţie pe o mare parte a teritoriului.