India îşi deschide pentru prima dată bursa investitorilor străini direcţi

T.B.
Piaţa de Capital / 1 februarie, 10:59

India îşi deschide pentru prima dată bursa investitorilor străini direcţi

India a anunţat duminică o liberalizare a pieţelor sale de capital, permiţând, pentru prima dată, ca persoanele care locuiesc în afara ţării să investească direct în acţiuni indiene printr-un mecanism simplificat, ceea ce elimină necesitatea de a opera exclusiv pe căi instituţionale, informează EFE.

Decizia a fost dezvăluită de ministrul finanţelor, Nirmala Sitharaman, în timpul prezentării bugetului pentru exerciţiul financiar 2026-2027, relatează EFE.

Potrivit ministrului, iniţiativa urmăreşte aprofundarea pieţelor financiare şi atragerea capitalului global de retail, într-un context de volatilitate ridicată pe pieţele internaţionale, conform EFE.

„Persoanelor rezidente în afara Indiei li se va permite să investească în instrumente de capital ale companiilor indiene listate prin Planul de investiţii în portofoliu. De asemenea, se propune creşterea limitei de investiţii pentru aceste persoane de la 5% la 10%”, a declarat Nirmala Sitharaman în discursul susţinut în Parlament, citată de EFE.

Până în prezent, intrarea capitalului străin în India era dominată de fonduri mari înregistrate sau de mecanisme speciale destinate diasporei indiene, notează EFE.

Pentru a stimula accesul investitorilor individuali la pieţele de capital, autorităţile de la New Delhi au majorat plafonul de investiţii pentru o persoană străină într-o companie listată de la 5% la 10%, potrivit EFE.

Această decizie marchează o schimbare majoră în politica investiţiilor internaţionale, permiţând pentru prima dată ca orice investitor individual din afara Indiei să poată cumpăra direct acţiuni ale unor mari grupuri precum Reliance sau Tata, fără a depinde de fonduri de investiţii cu comisioane ridicate, relatează EFE.

În practică, India elimină „barierele de intrare” şi se poziţionează ca o piaţă bursieră deschisă după model occidental, ceea ce ar putea atrage miliarde de dolari într-o piaţă care aspiră să devină o alternativă reală la investiţiile în China, conform EFE.

Această deschidere este interpretată şi ca un semnal de încredere pentru pieţe precum cea a Uniunii Europene, facilitând circulaţia capitalului european către sectoare care beneficiază de acorduri de liber schimb, mai notează EFE.

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

