India pregăteşte reducerea tarifelor pentru maşinile din UE la 40%

India intenţionează să reducă drastic taxele vamale pentru automobilele importate din Uniunea Europeană, de la niveluri care ajung în prezent până la 110% la doar 40%, au declarat pentru Reuters surse apropiate negocierilor, în contextul în care cele două părţi se apropie de finalizarea unui acord de liber schimb.

Potrivit Reuters, guvernul condus de Narendra Modi a convenit să reducă imediat taxele pentru un număr limitat de automobile din Uniunea Europeană cu un preţ de import de peste 15.000 de euro.

Două surse informate au precizat pentru Reuters că, pe termen mediu, tariful vamal va fi redus treptat până la 10%, măsură care ar facilita accesul constructorilor europeni precum Volkswagen, Mercedes-Benz şi BMW pe piaţa indiană.

Sursele citate de Reuters avertizează că negocierile sunt confidenţiale şi pot suferi modificări de ultim moment.

Ministerul Comerţului din India şi Comisia Europeană au refuzat să comenteze informaţiile, a relatat Reuters.

Acordul de liber schimb, supranumit deja „mama tuturor pactelor”, ar urma să fie anunţat marţi, urmând ca detaliile finale şi procesul de ratificare să aibă loc ulterior, potrivit Reuters.

Conform Reuters, pactul ar putea stimula comerţul bilateral şi exporturile Indiei, în special în sectoare precum textilele şi bijuteriile, afectate puternic de tarifele americane de 50% impuse din luna august.

Reuters aminteşte că India este a treia cea mai mare piaţă auto din lume, după Statele Unite şi China, şi are una dintre cele mai protejate industrii auto la nivel global.

În prezent, New Delhi aplică tarife de 70% şi 110% pentru maşinile importate, un nivel criticat în repetate rânduri, inclusiv de Elon Musk, potrivit Reuters.

Propunerea aflată pe masa negocierilor prevede reducerea tarifelor la 40% pentru aproximativ 200.000 de autoturisme cu motoare termice pe an, deşi această cotă ar putea fi ajustată înainte de semnare, au declarat surse pentru Reuters.

Vehiculele electrice vor fi excluse de la reducerile tarifare în primii cinci ani, pentru a proteja investiţiile locale ale Mahindra & Mahindra şi Tata Motors, a relatat Reuters.

Ulterior, şi vehiculele electrice ar urma să beneficieze de reduceri tarifare similare, conform informaţiilor obţinute de Reuters.

Reuters subliniază că reducerea taxelor ar reprezenta un avantaj major pentru producători europeni precum Volkswagen, Renault, Stellantis, Mercedes-Benz şi BMW.

Deşi produc local, aceste companii nu au reuşit să depăşească o cotă de piaţă de aproximativ 4% în India, o piaţă dominată de Suzuki şi de mărci locale care deţin împreună două treimi din vânzări, notează Reuters.

O scădere a taxelor vamale ar permite producătorilor europeni să testeze piaţa indiană cu modele importate la preţuri mai competitive şi să decidă ulterior dacă este justificată extinderea producţiei locale, au explicat sursele citate de Reuters.

Cu o piaţă auto estimată să ajungă la 6 milioane de unităţi anual până în 2030, constructorii europeni îşi pregătesc deja strategiile, Reuters menţionând că Renault lansează o ofensivă de revenire, iar Volkswagen finalizează planuri de investiţii prin brandul Skoda.