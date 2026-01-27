Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

India pregăteşte reducerea tarifelor pentru maşinile din UE la 40%

T.B.
Internaţional / 27 ianuarie, 07:34

India pregăteşte reducerea tarifelor pentru maşinile din UE la 40%

India intenţionează să reducă drastic taxele vamale pentru automobilele importate din Uniunea Europeană, de la niveluri care ajung în prezent până la 110% la doar 40%, au declarat pentru Reuters surse apropiate negocierilor, în contextul în care cele două părţi se apropie de finalizarea unui acord de liber schimb.

Potrivit Reuters, guvernul condus de Narendra Modi a convenit să reducă imediat taxele pentru un număr limitat de automobile din Uniunea Europeană cu un preţ de import de peste 15.000 de euro.

Două surse informate au precizat pentru Reuters că, pe termen mediu, tariful vamal va fi redus treptat până la 10%, măsură care ar facilita accesul constructorilor europeni precum Volkswagen, Mercedes-Benz şi BMW pe piaţa indiană.

Sursele citate de Reuters avertizează că negocierile sunt confidenţiale şi pot suferi modificări de ultim moment.

Ministerul Comerţului din India şi Comisia Europeană au refuzat să comenteze informaţiile, a relatat Reuters.

Acordul de liber schimb, supranumit deja „mama tuturor pactelor”, ar urma să fie anunţat marţi, urmând ca detaliile finale şi procesul de ratificare să aibă loc ulterior, potrivit Reuters.

Conform Reuters, pactul ar putea stimula comerţul bilateral şi exporturile Indiei, în special în sectoare precum textilele şi bijuteriile, afectate puternic de tarifele americane de 50% impuse din luna august.

Reuters aminteşte că India este a treia cea mai mare piaţă auto din lume, după Statele Unite şi China, şi are una dintre cele mai protejate industrii auto la nivel global.

În prezent, New Delhi aplică tarife de 70% şi 110% pentru maşinile importate, un nivel criticat în repetate rânduri, inclusiv de Elon Musk, potrivit Reuters.

Propunerea aflată pe masa negocierilor prevede reducerea tarifelor la 40% pentru aproximativ 200.000 de autoturisme cu motoare termice pe an, deşi această cotă ar putea fi ajustată înainte de semnare, au declarat surse pentru Reuters.

Vehiculele electrice vor fi excluse de la reducerile tarifare în primii cinci ani, pentru a proteja investiţiile locale ale Mahindra & Mahindra şi Tata Motors, a relatat Reuters.

Ulterior, şi vehiculele electrice ar urma să beneficieze de reduceri tarifare similare, conform informaţiilor obţinute de Reuters.

Reuters subliniază că reducerea taxelor ar reprezenta un avantaj major pentru producători europeni precum Volkswagen, Renault, Stellantis, Mercedes-Benz şi BMW.

Deşi produc local, aceste companii nu au reuşit să depăşească o cotă de piaţă de aproximativ 4% în India, o piaţă dominată de Suzuki şi de mărci locale care deţin împreună două treimi din vânzări, notează Reuters.

O scădere a taxelor vamale ar permite producătorilor europeni să testeze piaţa indiană cu modele importate la preţuri mai competitive şi să decidă ulterior dacă este justificată extinderea producţiei locale, au explicat sursele citate de Reuters.

Cu o piaţă auto estimată să ajungă la 6 milioane de unităţi anual până în 2030, constructorii europeni îşi pregătesc deja strategiile, Reuters menţionând că Renault lansează o ofensivă de revenire, iar Volkswagen finalizează planuri de investiţii prin brandul Skoda.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2972
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5322
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8747
Gram de aur (XAU)Gram de aur703.3520

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb