India va reduce cu 40% taxele vamale pentru maşinile din UE

India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, potrivit Reuters, fiind cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă, în timp ce cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi semnat chiar de marţi.

Conform sursei citate, guvernul prim-ministrului Narendra Modi a acceptat să reducă imediat taxa pe un număr limitat de autoturisme provenite din cele 27 de ţări ale Uniunii Europene, al căror preţ de import depăşeşte 15.000 de euro.

Taxa ar putea fi redusă la doar 10%, facilitând astfel accesul pe piaţa indiană pentru producătorii auto francezi şi europeni, precum Renault şi Stellantis, dar şi Volkswagen, Mercedes-Benz şi BMW, a mai informat Reuters.