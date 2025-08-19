Industria auto electrică din China investeşte mai mult în fabrici din străinătate decât pe plan intern

Companiile chineze de automobile electrice accelerează investiţiile în fabrici din străinătate, încercând să câştige teren în faţa rivalilor globali precum Tesla, conform news.ro. Astfel, pentru prima dată de la începutul evidenţelor în 2014, lanţul de aprovizionare din sectorul auto electric din China a direcţionat în 2024 mai multe fonduri către investiţii externe decât către cele interne, potrivit unui raport publicat luni de firma americană de consultanţă Rhodium Group, citat de CNBC.

Cea mai mare parte a investiţiilor, aproximativ 74%, este orientată către fabrici de baterii, dar şi construcţia de uzine de asamblare în străinătate creşte rapid.

Mutarea vine pe fondul competiţiei dure de pe piaţa internă chineză şi al tarifelor mai ridicate la export, iar fabricile locale din pieţele-ţintă pot facilita sprijinul guvernelor gazdă pentru extinderea companiilor chineze, transmite sursa.

Investiţiile interne au scăzut brusc la 15 miliarde de dolari în 2024, faţă de 41 de miliarde în 2023 şi peste 90 de miliarde în 2022. În schimb, investiţiile externe, deşi rămân la un nivel total mai redus, au depăşit pentru prima oară volumul domestic anul trecut.

Printre proiectele recente se numără prima fabrică din Brazilia a Great Wall Motor, inaugurată vineri, şi uzina BYD, care a început producţia tot în Brazilia în luna iulie. Furnizorul de baterii Envision a demarat în iunie producţia la prima sa fabrică din Franţa.

În total, BYD a vândut deja peste 545.000 de vehicule electrice pe pieţele externe în 2025, depăşind cu mult nivelul întregului an 2024.

Totuşi, doar 25% dintre planurile de investiţii anunţate în străinătate de industria chineză auto electrică au fost finalizate, faţă de o rată de 45% pe plan intern, multe proiecte externe fiind mai expuse anulărilor.

În plus, companiile chineze trebuie să gestioneze şi reticenţele Beijingului privind scurgerile de tehnologie şi pierderea locurilor de muncă interne, ceea ce ar putea duce la restricţii suplimentare asupra investiţiilor în afara ţării.