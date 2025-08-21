ING Belgia, investigată în ancheta ce-l priveşte pe fostul comisar european Reynders

English Version

ING Belgia, subsidiara belgiană a grupului bancar olandez ING Groep NV, este investigată în cadrul unei anchete în derulare privind acuzaţiile de spălare de bani la adresa fostului comisar al Uniunii Europene, Didier Reynders, care neagă prespusa infracţiune, anunţă Reuters.

”Biroul procurorului public confirmă că a fost deschisă o investigaţie”, a declarat ieri un purtător de cuvânt al Procuraturii din Bruxelles, confirmând informaţiile publicate anterior de cotidianul francez Le Soir. Acesta a adăugat: ”Nu vor fi făcute alte comentarii”.

Investigaţia va examina rolul ING Belgia în administrarea unuia dintre conturile bancare ale lui Didier Reynders, în care, potrivit Le Soir, ar fi intrat sume mari de bani lichizi în perioada 2008-2018.

Solicitată pentru comentarii cu privire la acest dosar, banca ING a răspuns: ”Din cauza obligaţiilor legale şi a celor care ţin de protejarea vieţii private, nu putem furniza detalii cu privire la acest dosar. ING este ferm angajată să combată infracţiunile financiare şi investeşte semnificativ în descoperirea practicilor de spălare de bani - aceasta fiind o prioritate pentru bancă. De asemenea, colaborăm îndeaproape cu numeroase părţi interesate externe într-o serie de aspecte bancare - inclusiv infracţiuni financiare - şi ne aducem contribuţia în mod activ pentru a asigura integritatea sistemului financiar”.

Cetăţean belgian, Didier Reynders a ocupat postul de ministru de Finanţe al ţării sale şi pe cel al Afacerilor Externe. De asemenea, a fost comisar european pentru Justiţie în perioada 2019-2024. Reynders, prin avocata sa, Andre Renette, a respins acuzaţiile care i se aduc.

• ING - profit în scădere

Veniturile anunţate de ING la finele lunii iulie, pentru cel de-al doilea trimestru din 2025, au însumat 5,7 miliarde de euro, în scădere cu 0,2% faţă de perioada similară a anului precedent. ING, care deserveşte aproximativ 40 de milioane de clienţi, a consemnat un profit net de 1,68 miliarde de euro perioada aprilie-iunie 2025, mai mic cu aproape 6% faţă de anul precedent. În ciuda scăderii, performanţa băncii a fost susţinută de o creştere puternică a volumelor de creditare şi a veniturilor din comisioane.

Directorul general al băncii, Steven van Rijswijk, a declarat: ”În al doilea trimestru al anului 2025, am continuat să implementăm cu succes strategia noastră, pe care am stabilit-o acum un an, prin accelerarea creşterii, sporirea impactului şi livrarea de valoare”.

Veniturile nete din dobânzi ale ING au atins 3,53 miliarde de euro, în declin cu 7,7% faţă de anul anterior, iar cele din comisioane - 1,12 miliarde de euro, mai mari cu 12,3%. Pentru întreg anul curent, banca aşteaptă, de asemenea, o creştere cu două cifre a veniturilor din comisioane.

Banca a raportat un record trimestrial de 11,3 miliarde de euro - creşterea netă a creditelor de bază, cu 7,2 miliarde de euro în credite ipotecare şi 3,2 miliarde de euro în domeniul bancar pentru afaceri.

ING a finalizat achiziţia unei participaţii de 17,6% la Van Lanschot Kempen NV şi a anunţat că directorul financiar Tanate Phutrakul se va retrage în aprilie 2026. Aceste mişcări reflectă strategia continuă a ING de diversificare a fluxurilor de venituri şi de îmbunătăţire a performanţei financiare.