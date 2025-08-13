INS: Câştigul salarial mediu net în luna iunie a crescut uşor, la 5.539 lei

În luna iunie, câştigul salarial mediu net a fost 5.539 lei, în creştere cu 31 lei (+0,6%) faţă de luna mai 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Cele mai mari câştiguri salariale mediu nete s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (12.656 lei) şi în activităţile de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (11.957 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.367 lei) şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.442 lei), potrivit news.ro, de la care precizăm următoarele.

”În luna iunie 2025, câştigul salarial mediu brut a fost 9.246 lei, cu 59 lei (+0,6%) mai mare decât cel înregistrat în luna mai 2025. Câştigul salarial mediu net a fost 5.539 lei, în creştere cu 31 lei (+0,6%) faţă de luna mai 2025. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (12.656 lei) şi în activităţile de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (11.957 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.367 lei) şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.442 lei)”, arată datele INS.

Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 7%.

Indicele câştigului salarial real a fost 101,3% în luna iunie 2025 faţă de luna iunie 2024. Indicele câştigului salarial real a fost 100,1% în luna iunie 2025 faţă de luna mai 2025. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 254,9%, cu 0,3 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna mai 2025.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei.

În luna iunie 2025, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi reducerilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

- cu 10,7% în activităţi de editare, respectiv cu 10,1% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;

- între 5,5% şi 8,5% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, telecomunicaţii, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de servicii anexe extracţiei, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);

- între 3,5% şi 5% în alte activităţi de servicii, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea altor mijloace de transport, extracţia minereurilor metalifere, alte activităţi extractive, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, fabricarea băuturilor, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice).

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna mai 2025 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar şi de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

- între 3% şi 6% în tranzacţii imobiliare, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), transporturi pe apă, fabricarea produselor din tutun, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;

- între 1% şi 2,5% în captarea, tratarea şi distribuţia apei, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, industria metalurgică, colectarea şi epurarea apelor uzate.

În sectorul bugetar, în luna iunie 2025, s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (-4,2%) în principal ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare, respectiv în administraţia publică (-0,1%).

În sănătate şi asistenţă socială, câştigul salarial mediu net a rămas constant faţă de luna precedentă.