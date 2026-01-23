INS: Cheltuielile cu protecţia mediului, în România, au reprezentat 2,4% din PIB, în 2023

Valoarea cheltuielilor cu protecţia mediului, în România, la nivelului anului 2023, a fost de 38,094 miliarde de lei, echivalentul a 2,4% din Produsul Intern Brut (PIB), arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică, informează Agerpres.

Potrivit sursei citate, investiţiile pentru protecţia mediului au fost realizate în proporţie de 61% de către producătorii specializaţi, iar 39% de către producătorii nespecializaţi, în anul 2023.

Datele INS relevă faptul că, la nivel naţional, valoarea cea mai mare a cheltuielilor de protecţia mediului a fost înregistrată de întreprinderi, fiind într-o continuă creştere în perioada 2018-2023, de la 13,347 milliarde de lei, în anul 2018, la 25,804 miliarde de lei, în 2023.

În acest sens, în perioada 2018-2023, valoarea cheltuielilor de protecţia mediului înregistrată de întreprinderi a fost de circa două ori mai mare decât cea înregistrată de administraţia publică centrală şi locală. Întreprinderile au contribuit cu cea mai mare pondere la totalul cheltuielilor naţionale, reflectând angajamentul continuu al mediului economic privat în domeniul protecţiei mediului, susţine INS.

Conform statisticii oficiale, cea mai mare valoare a consumului intermediar, respectiv 11,926 miliarde de lei, a fost înregistrată de producătorii specializaţi, în anul 2023, şi a reprezintat 69,1% din consumul intermediar total. Ponderea consumului intermediar înregistrat de producătorii nespecializaţi a fost de 30,9% în consumul intermediar total.

În acelaşi timp, scopul de mediu al deşeurilor, recuperarea şi economisirea materialelor (CEP 04) a avut cea mai mare pondere în totalul consumului intermediar (66,1%) în anul 2023.

Consumul intermediar reprezintă valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor care au fost consumate în cursul unei perioade pentru obţinerea volumului total al producţiei.

La capitolul investiţii destinate protecţiei mediului, în anul 2023, acestea, analizate pe categorii de producători, prezintă o distribuţie aproape inversă, comparativ cu anul 2008. Astfel, investiţiile realizate de către producătorii specializaţi au reprezentat 61% din total, în perioada menţionată, faţă de numai 39,8% în 2008, în timp ce ponderea investiţiilor efectuate de către producătorii nespecializaţi a scăzut la 39% (în 2023), de la 60,2%, în intervalul de referinţă.

Pe total, valoarea cheltuielilor naţionale de protecţie a mediului, în anul 2023, a fost de 38,094 miliarde de lei, reprezentând 2,4% din PIB.