INS: Creşteri de preţuri preconizate în industria prelucrătoare, construcţii, comerţul cu amănuntul şi servicii

M.P.
Miscellanea / 28 august, 09:29

INS: Creşteri de preţuri preconizate în industria prelucrătoare, construcţii, comerţul cu amănuntul şi servicii

Managerii din industria prelucrătoare, construcţii, comerţul cu amănuntul şi servicii apreciază o tendinţă de stabilitate a activităţii economice şi a numărului de salariaţi în perioada august-octombrie 2025, dar şi o creştere a preţurilor în toate sectoarele, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres, de la care preciză următoarele.

De asemenea, 63,3% dintre managerii din construcţii şi 60,4,% din comerţul cu amănuntul consideră că preţurile vor creşte.

În industria prelucrătoare, pe baza datelor din ancheta de conjunctură, managerii din sector preconizează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de - 0,5%.

Se estimează, de asemenea, stabilitatea numărului de salariaţi (sold conjunctural -5,2%), în timp ce preţurile produselor industriale sunt aşteptate să urmeze o tendinţă ascendentă, indicată printr-un sold conjunctural de +48,6%.

În construcţii, conform estimărilor din luna august 2025, pentru următoarele trei luni, se va menţine o relativă stabilitate, atât pentru volumul producţiei (sold conjunctural +1,1%), cât şi pentru numărul de salariaţi (sold conjunctural + 0,6 %).

Preţurile lucrărilor de construcţii se estimează că vor urma o traiectorie ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +61,9%.

În sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a cifrei de afaceri (sold conjunctural -0,5%).

În ceea ce priveşte forţa de muncă, angajatorii anticipează, de asemenea, o relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural +3,7%). Majorări de preţuri sunt estimate de cei mai mulţi dintre respondenţi, 60,4%, şi doar 1,1 % spun că preţurile vor scădea, soldul conjunctural fiind astfel de 59,3%.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendinţă de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de +1,4%.

În sectorul serviciilor, numărul salariaţilor este prognozat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -1,8%.

Preţurile de vânzare sau de facturare se anticipează că vor urma o traiectorie ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +38,7%.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

