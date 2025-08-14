INS: Economia ţării noastre a crescut cu 1,2% în T2 2025 faţă de trimestrul precedent

Produsul intern brut al României a înregistrat o creştere de 1,2% în trimestrul II 2025 faţă de trimestrul anterior, pe seria ajustată sezonier, şi un avans de 2,1% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, potrivit datelor „semnal” publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Pe seria brută, PIB-ul a urcat cu 0,3% faţă de trimestrul II 2024. La nivelul primului semestru din 2025, economia a crescut cu 1,4% pe seria ajustată sezonier şi cu 0,3% pe seria brută, comparativ cu S1 2024.

INS a recalculat seria ajustată sezonier a PIB-ului, ca urmare a includerii datelor pentru T2 2025, operând revizuiri ale evoluţiilor din trimestrele anterioare. Datele provizorii pentru trimestrul II vor fi publicate la 5 septembrie 2025.