Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

INS: În noiembrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.085 copii

S.B.
Miscellanea / 16 ianuarie, 10:22

INS: În noiembrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.085 copii

În noiembrie 2025, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.085 copii, în scădere cu 2.443 (-18,1%) faţă de luna octombrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), potrivit news.ro.

Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna noiembrie 2025 a fost de 18.589 (9.614 bărbaţi şi 8.975 femei), mai puţin cu 2.020 decese faţă de luna octombrie 2025, în scădere cu 9,8%.

„În noiembrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.085 copii, în scădere cu 2.443 (-18,1%) faţă de luna octombrie 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna noiembrie 2025 a fost de 18.589 (9.614 pentru persoane de sex masculin şi 8.975 pentru persoane de sex feminin), mai puţin cu 2020 decese faţă de luna octombrie 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 9,8% (-10,3% persoane de sex masculin şi -9,2% persoane de sex feminin)”, arată datele INS.

Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna noiembrie 2025 a fost de 47, în scădere cu 23 faţă de luna octombrie 2025. Sporul natural s-a menţinut negativ (-7.504) în luna noiembrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,7 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii.

În luna noiembrie 2025, 42,3% (7.866 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 28,1% (5.217 decese) la persoanele de 70-79 ani şi 15,8%, reprezentând 2.943 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (61 decese), 5-19 ani (34 decese) şi 20-29 ani (79 decese).

În luna noiembrie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 4.628 căsătorii. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1.875 în luna noiembrie 2025.

Numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii înregistrat în luna noiembrie 2025 a fost mai mic cu 156 (-1,4%) comparativ cu aceeaşi lună din anul 2024.

Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna noiembrie 2025 a scăzut cu 1.240 (-6,3%) faţă de luna noiembrie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu şapte mai mic în luna noiembrie 2025 decât aceeaşi lună din anul 2024.

Sporul natural a fost negativ atât în luna noiembrie 2025 (-7.504 persoane) cât şi în luna noiembrie 2024 (-8.588 persoane). În luna noiembrie 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.289 persoane (4.720 persoane de sex masculin şi 4.569 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.300 persoane (4.894 persoane de sex masculin şi 4.406 persoane de sex feminin).

Faţă de aceeaşi lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu -4,7% în mediul urban (-5,4% în cazul persoanelor de sex masculin şi -4,1% în cazul persoanelor de sex feminin) şi cu -7,7% în mediul rural (-7,1% în cazul persoanelor de sex masculin şi -8,4% în cazul persoanelor de sex feminin).

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 ianuarie
Ediţia din 16.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0891
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3740
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4654
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8684
Gram de aur (XAU)Gram de aur649.3669

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb