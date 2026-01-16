INS: În noiembrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.085 copii

În noiembrie 2025, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.085 copii, în scădere cu 2.443 (-18,1%) faţă de luna octombrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), potrivit news.ro.

Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna noiembrie 2025 a fost de 18.589 (9.614 bărbaţi şi 8.975 femei), mai puţin cu 2.020 decese faţă de luna octombrie 2025, în scădere cu 9,8%.

„În noiembrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.085 copii, în scădere cu 2.443 (-18,1%) faţă de luna octombrie 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna noiembrie 2025 a fost de 18.589 (9.614 pentru persoane de sex masculin şi 8.975 pentru persoane de sex feminin), mai puţin cu 2020 decese faţă de luna octombrie 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 9,8% (-10,3% persoane de sex masculin şi -9,2% persoane de sex feminin)”, arată datele INS.

Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna noiembrie 2025 a fost de 47, în scădere cu 23 faţă de luna octombrie 2025. Sporul natural s-a menţinut negativ (-7.504) în luna noiembrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,7 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii.

În luna noiembrie 2025, 42,3% (7.866 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 28,1% (5.217 decese) la persoanele de 70-79 ani şi 15,8%, reprezentând 2.943 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (61 decese), 5-19 ani (34 decese) şi 20-29 ani (79 decese).

În luna noiembrie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 4.628 căsătorii. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1.875 în luna noiembrie 2025.

Numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii înregistrat în luna noiembrie 2025 a fost mai mic cu 156 (-1,4%) comparativ cu aceeaşi lună din anul 2024.

Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna noiembrie 2025 a scăzut cu 1.240 (-6,3%) faţă de luna noiembrie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu şapte mai mic în luna noiembrie 2025 decât aceeaşi lună din anul 2024.

Sporul natural a fost negativ atât în luna noiembrie 2025 (-7.504 persoane) cât şi în luna noiembrie 2024 (-8.588 persoane). În luna noiembrie 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.289 persoane (4.720 persoane de sex masculin şi 4.569 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.300 persoane (4.894 persoane de sex masculin şi 4.406 persoane de sex feminin).

Faţă de aceeaşi lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu -4,7% în mediul urban (-5,4% în cazul persoanelor de sex masculin şi -4,1% în cazul persoanelor de sex feminin) şi cu -7,7% în mediul rural (-7,1% în cazul persoanelor de sex masculin şi -8,4% în cazul persoanelor de sex feminin).