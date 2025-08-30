INS: Producţia de cărbune a scăzut cu 2,9% în primul semestru din 2025

Producţia de cărbune a României s-a cifrat în primele şase luni din 2025 la 902.400 tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2,9% mai mică (minus 27.400 tep) faţă de cea din perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres, de la care reluăm următoarele.

Importurile de cărbune au fost, în perioada menţionată, de 38.900 tep, în scădere cu 60.100 tep (minus 60,7%) în comparaţie cu ianuarie - iunie 2024.

Dinamica producţiei de cărbune, cât şi importurile sunt prevăzute în scădere până în 2027, pe măsură ce alte capacităţi de producţie de energie vor fi puse în funcţiune, urmând să de diminueze cu 11,4%, respectiv cu 24,5%, conform estimărilor din ultima Prognoză a echilibrului energetic, publicată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP).

Astfel, conform CNSP, producţia de cărbune este estimată pentru 2025 la 1,718 milioane tep (minus 10,5%), în 2026 la 1,555 milioane tep (minus 9,5%) şi în 2027 la 1,432 milioane tep (minus 7,9%).

Importurile sunt preconizate în scădere în 2025 cu 20,5%, la 164.000 tep, în 2026 cu 26,3%, la 121.000 tep, iar în 2027 cu 34,4%, la 79.000 tep.