INS: Producţia de energie primară s-a redus cu 4,7% în prima jumătate a acestui an

Producţia de energie primară s-a redus cu 4,7% în prima jumătate a acestui an, la aproximativ 8,14 milioane tone echivalent petrol (tep), în timp ce importul a urcat cu 12,5%, la aproape 8 milioane tep, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate marţi.

Principalele resurse de energie primară au totalizat 16,13 milioane tep, în creştere cu 3,1% faţă de perioada similară a anului trecut. Resursele de ţiţei au urcat cu 19,1%, la 5,6 milioane tep (aproape 1,3 milioane tep producţie şi 4,4 milioane tep import), cele de gaze naturale au urcat cu 7,9%, la 5 milioane tep (3,7 milioane tep producţie şi 1,3 milioane tep import), cele de energie hidroelectrică, eoliană, solară, căldură nucleară şi energie electrică de import au urcat cu 3,3%, la 3 milioane tep (2,3 milioane tep producţie şi 806.000 tep import) iar produsele petroliere de import au scăzut la circa 1,5 milioane tep (minus 31,3%), arată datele INS.

Resursele de energie electrică au fost de 34,25 miliarde kWh, în creştere cu peste un miliard kWh faţă de perioada ianuarie-iunie 2024.

Producţia din termocentrale a fost de 8,16 miliarde kWh, în scădere cu 2,2%, producţia din hidrocentrale a fost de 6,35 miliarde kWh, în scădere cu 26,4% iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5,13 miliarde kWh, în scădere cu 1%, conform sursei citate.

Producţia din centralele electrice eoliene a depăşit 3 miliarde kWh, în scădere cu 12%, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 2,22 miliarde kWh, în creştere cu 33,6%.

Consumul final de energie electrică în primele şase luni ale anului a fost de 24,87 miliarde kWh, cu 0,5% mai mare faţă de perioada similară a anului trecut. Consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,9%, consumul populaţiei a crescut cu 5,3%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 7,6%. Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 2,48 miliarde kWh, în scădere cu 3,9%.

Exportul de energie electrică a fost de 6,9 miliarde kWh, în creştere cu 17,5%.