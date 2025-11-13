Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
INS: Producţia industrială a scăzut cu 1% în primele nouă luni din 2025

S.B.
Miscellanea / 13 noiembrie, 10:31

INS: Producţia industrială a scăzut cu 1% în primele nouă luni din 2025

Producţia industrială s-a diminuat atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în primele nouă luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2024, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică, informează Agerpres.

Astfel, în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 1%, ca urmare a rezultatelor negative înregistrate de industria prelucrătoare (-1,3%) şi industria extractivă (-1%). Pe de altă parte, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 0,5%.

Ca serie ajustată, producţia industrială a fost cu 0,6% mai redusă, în intervalul de referinţă, din cauza scăderilor înregistrate de industria extractivă (-1%) şi industria prelucrătoare (-0,8%). În schimb, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a majorat cu 1%.

Potrivit sursei citate, faţă de septembrie 2024, în luna corespunzătoare din acest an, producţia industrială (serie brută) a crescut cu 2,6%, susţinută de industria prelucrătoare (+3,1%). La polul opus, s-a situat industria extractivă - cu o diminuare a producţiei de 0,8%, respectiv producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat - cu un recul de

0,1%.

Totodată, producţia industrială, ca serie ajustată, a fost mai mare, în septembrie 2025 faţă de aceeaşi lună din anul anterior, cu 0,2%, pe fondul rezultatelor din industria prelucrătoare (+0,5%), în timp ce industria extractivă a scăzut cu 1,1%. Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a rămas la acelaşi nivel, de la un an la altul.

Datele INS relevă că, în luna septembrie acestui an, producţia industrială (serie brută) a crescut faţă de luna precedentă, cu 20,7%, datorită industriei prelucrătoare (+26,7%) şi industriei extractive (+0,7%). În acelaşi timp, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 6,8%.

De asemenea, producţia industrială, ca serie ajustată, s-a majorat cu 1,1%, de la o lună la alta, pe fondul activităţilor din industria prelucrătoare (+2,1%), însă producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a raportat o scădere de 3,2%, iar industria extractivă, de 2%.

