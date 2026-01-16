INS: România, în topul celor mai mici preţuri din UE pentru consumul gospodăriilor

România s-a situat în 2024 pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru bunurile şi serviciile incluse în consumul final al gospodăriilor, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), potrivit News.ro.

Valorile înregistrate de România se situează cu 36% sub media Europeană. Doar Bulgaria a avut preţuri mai mici: 39% sub media europeană.

Indicii nivelului preţurilor arată câte unităţi din aceeaşi monedă sunt necesare pentru achiziţionarea unui volum identic de bunuri şi servicii în diferite ţări, pentru fiecare categorie de consum. Media UE pentru bunurile de consum şi serviciile incluse în consumul final al gospodăriilor în 2024 a fost de 100 de euro. La extreme s-au situat Danemarca, cu 141 de euro, şi Bulgaria cu 61 de euro, conform News.ro.

Danemarca a înregistrat cel mai ridicat nivel al preţurilor, cu 41% peste media UE, urmată de Irlanda (+37%), Luxemburg (+31%) şi Finlanda (+22%), mai arată datele INS, potrivit News.ro.

Datele se bazează pe calculele realizate de Eurostat în luna decembrie 2025. Acestea au fost obţinute atât pe baza preţurilor de consum colectate de statele participante, pentru un nomenclator comun de bunuri şi servicii comparabile, reprezentative pentru modelele de consum din cele 36 de ţări europene. Totodată, au fost utilizate informaţii privind structura cheltuielilor din PIB, precum şi alte date de bază furnizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1445/2007, citează News.ro.

Comunicatul Eurostat arată că România este cel mai ieftin stat membru din grupa „Alimente şi băuturi nealcoolice” (78%), urmată de Slovacia (84%) şi Polonia (87%). La polul opus se află Luxemburg (124%) şi Danemarca (120%), cu cel mai ridicat preţ pentru această categorie de produse, menţionează News.ro.

Bulgaria a înregistrat cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru băuturi alcoolice şi tutun (68%), îmbrăcăminte şi încălţăminte (78%). Pentru grupa „Administrarea locuinţei, apă, electricitate, gaz şi alţi combustibili”, ţara a înregistrat un procent de 39%, potrivit News.ro.

România înregistrează o valoare a indicelui de volum al Produsului Intern Brut pe locuitor de 77% faţă de media UE, urmată de Ungaria (76%). Cea mai mică valoarea a PIB-ului pe locuitor pentru 2024 a fost înregistrată în Bulgaria: 34% sub media UE, conform News.ro.

Cel mai ridicat nivel al PIB-ului pe locuitor din Uniunea Europeană a fost înregistrat în Luxemburg: cu 145% peste medie. Situaţia este explicată parţial de ponderea ridicată a cetăţenilor străini în totalul forţei de muncă, care contribuie semnificativ la formarea PIB-ului, fără a fi însă incluşi în populaţia rezidentă a ţării, potrivit News.ro.