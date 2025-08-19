Întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi liderii europeni s-a încheiat, însă discuţiile vor continua în interiorul Casei Albe „posibil într-un alt format”, a declarat Serhiy Nykyforov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
Întâlnirea oficială de la Casa Albă s-a încheiat, negocierile continuă
A.B.
Internaţional / 19 august, 00:16
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 19.08.2025, 00:35)
La ce fata au Zelenski si sefuletii pro-razboi din
Europa,intalnirea a decurs in directia pacii,
Let's go Trump !!!