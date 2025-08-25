English Version

Statele Unite au confirmat participarea la Intervision 2025, versiunea rusă a Eurovisionului, cu artistul Brandon Howard, un cântăreţ american despre care au circulat speculaţii că ar fi fiul lui Michael Jackson. Evenimentul va avea loc la Moscova pe 20 septembrie şi ridică numeroase întrebări despre semnificaţiile sale culturale şi politice.

• Ce este Intervision şi de ce a revenit acum?

Intervision a fost alternativa sovietică la Eurovision, organizată între 1965 şi 1980 în Cehoslovacia comunistă. Relansarea sa în 2025 este o decizie personală a preşedintelui Vladimir Putin, care l-a desemnat pe vicepremierul Dmitri Cernişcenko să conducă comitetul de organizare. Motivul relansării este evident: Rusia a fost exclusă din Eurovision după invazia Ucrainei din 2022 şi încearcă acum să creeze o platformă culturală proprie, în care să atragă state aliate sau neutre.

• Participanţi între dictaturi şi state controversate

Lista ţărilor participante evidenţiază natura geopolitică a competiţiei: Rusia - reprezentată de cântăreţul pop Shaman, cunoscut pentru susţinerea publică a războiului şi sancţionat de UE; Belarus, Kârgâzstan, Venezuela, Cuba, Qatar, Kazahstan - state apropiate de Moscova sau considerate regimuri autoritare; Serbia - un caz aparte, fiind şi ţară candidată la aderarea la UE, dar care a ales să participe şi aici; Statele Unite - surpriza competiţiei, cu trimiterea lui B. Howard, un gest care a stârnit numeroase dezbateri în plan diplomatic şi cultural.

• „Fiul neconfirmat” al lui Michael Jackson

Brandon Howard, cunoscut ca B. Howard, este un cântăreţ american născut în 1981. De-a lungul anilor, au circulat zvonuri că ar fi fiul nelegitim al lui Michael Jackson. În 2014, platforma FilmOn.com a susţinut că deţine teste ADN care confirmă legătura de sânge, însă acestea s-au dovedit neconcludente. Mai mulţi artişti, printre care Akon şi Aaron Carter, au afirmat public că îl cred pe Howard fiul lui Michael Jackson. Asemănările fizice şi vocale cu „Regele Pop” au alimentat aceste speculaţii, dar Howard nu a revendicat oficial paternitatea. Organizatorii Intervision au descris muzica lui Howard drept un mijloc de a „depăşi graniţele şi de a uni culturile”, încercând să pună accentul pe un mesaj universalist într-un context încărcat politic.

• Ucraina: „Un instrument de propagandă”

Ministerul de Externe al Ucrainei a catalogat evenimentul drept „un instrument de propagandă ostilă şi un mijloc de a ascunde politica agresivă a Federaţiei Ruse”. De asemenea apreciază că participarea Statelor Unite, alături de regimuri autoritare apropiate Kremlinului, ridică întrebări despre: legitimitatea culturală a competiţiei; riscul de a fi instrumentalizată de propaganda rusă; mesajul diplomatic pe care SUA îl transmit prin această decizie.

Intervision 2025 nu este doar un festival muzical, ci o scenă unde cultura se întâlneşte direct cu geopolitica. Pentru Rusia, este o alternativă simbolică la izolarea culturală internaţională. Pentru participanţi, inclusiv SUA, este un act controversat, ce poate fi interpretat ca deschidere culturală sau ca cedare la un joc de imagine al Kremlinului.