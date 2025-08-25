Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Intervision, spectacol muzical şi propagandă geopolitică

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 25 august

Intervision, spectacol muzical şi propagandă geopolitică

English Version

Statele Unite au confirmat participarea la Intervision 2025, versiunea rusă a Eurovisionului, cu artistul Brandon Howard, un cântăreţ american despre care au circulat speculaţii că ar fi fiul lui Michael Jackson. Evenimentul va avea loc la Moscova pe 20 septembrie şi ridică numeroase întrebări despre semnificaţiile sale culturale şi politice.

Ce este Intervision şi de ce a revenit acum?

Intervision a fost alternativa sovietică la Eurovision, organizată între 1965 şi 1980 în Cehoslovacia comunistă. Relansarea sa în 2025 este o decizie personală a preşedintelui Vladimir Putin, care l-a desemnat pe vicepremierul Dmitri Cernişcenko să conducă comitetul de organizare. Motivul relansării este evident: Rusia a fost exclusă din Eurovision după invazia Ucrainei din 2022 şi încearcă acum să creeze o platformă culturală proprie, în care să atragă state aliate sau neutre.

Participanţi între dictaturi şi state controversate

Lista ţărilor participante evidenţiază natura geopolitică a competiţiei: Rusia - reprezentată de cântăreţul pop Shaman, cunoscut pentru susţinerea publică a războiului şi sancţionat de UE; Belarus, Kârgâzstan, Venezuela, Cuba, Qatar, Kazahstan - state apropiate de Moscova sau considerate regimuri autoritare; Serbia - un caz aparte, fiind şi ţară candidată la aderarea la UE, dar care a ales să participe şi aici; Statele Unite - surpriza competiţiei, cu trimiterea lui B. Howard, un gest care a stârnit numeroase dezbateri în plan diplomatic şi cultural.

„Fiul neconfirmat” al lui Michael Jackson

Brandon Howard, cunoscut ca B. Howard, este un cântăreţ american născut în 1981. De-a lungul anilor, au circulat zvonuri că ar fi fiul nelegitim al lui Michael Jackson. În 2014, platforma FilmOn.com a susţinut că deţine teste ADN care confirmă legătura de sânge, însă acestea s-au dovedit neconcludente. Mai mulţi artişti, printre care Akon şi Aaron Carter, au afirmat public că îl cred pe Howard fiul lui Michael Jackson. Asemănările fizice şi vocale cu „Regele Pop” au alimentat aceste speculaţii, dar Howard nu a revendicat oficial paternitatea. Organizatorii Intervision au descris muzica lui Howard drept un mijloc de a „depăşi graniţele şi de a uni culturile”, încercând să pună accentul pe un mesaj universalist într-un context încărcat politic.

Ucraina: „Un instrument de propagandă”

Ministerul de Externe al Ucrainei a catalogat evenimentul drept „un instrument de propagandă ostilă şi un mijloc de a ascunde politica agresivă a Federaţiei Ruse”. De asemenea apreciază că participarea Statelor Unite, alături de regimuri autoritare apropiate Kremlinului, ridică întrebări despre: legitimitatea culturală a competiţiei; riscul de a fi instrumentalizată de propaganda rusă; mesajul diplomatic pe care SUA îl transmit prin această decizie.

Intervision 2025 nu este doar un festival muzical, ci o scenă unde cultura se întâlneşte direct cu geopolitica. Pentru Rusia, este o alternativă simbolică la izolarea culturală internaţională. Pentru participanţi, inclusiv SUA, este un act controversat, ce poate fi interpretat ca deschidere culturală sau ca cedare la un joc de imagine al Kremlinului.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 august

Citeşte Ziarul BURSA din 25 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

25 august
Ediţia din 25.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0545
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3573
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3834
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8454
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.5432

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb