Investiţiile din apărare, principala temă de discuţie a Ursulei von der Leyen cu oficialii de la Bucureşti

English Version

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, şi Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare şi Spaţiu, sunt aşteptaţi astăzi la Bucureşti, unde ar urma să se întâlnească cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre investiţiile în apărare din ţara noastră şi de pe Flancul estic al NATO, care se vor derula în perioada următoare. Dialogul dintre cei doi oficiali europeni şi factorii decizionali de la Bucureşti are loc în condiţiile în care o parte din aceste investiţii vor fi finanţate din instrumentului SAFE - Acţiunea pentru Securitatea Europei, un mecanism financiar prin care se alocă 150 de miliarde de euro pentru achiziţii comune în domeniul apărării. Mai mult, Ursula von der Leyen şi Andrius Kubilius ajung în România după ce săptămâna trecută ministrul Economiei, Radu Miruţă, a semnat cu Armin Papperger, CEO-ul Rehinmetall, contractul pentru construiream, în oraşul Victoria, judeţul Braşov, a unei fabrici de pulberi pentru muniţie, obiectiv în valoare de 535 de milioane de euro, din care 47 milioane euro au fost alocaţi anul trecut de Uniunea Europeană.

Vizita lui von der Leyen şi a comisarului european pentru Apărare vine într-un moment în care UE intră într-o nouă eră a securităţii, care marchează o schimbare radicală: Europa nu mai poate depinde de umbrela militară a Statelor Unite şi trebuie să-şi construiască propria forţă defensivă. Mecanismul SAFE aduce o schimbare de paradigmă pentru Uniunea Europeană. Fonduri comune, stimulente pentru producţia militară, mecanisme financiare pentru susţinerea guvernelor şi obiective concrete: două milioane de obuze produse anual până în 2025, de şase ori mai mult decât în 2022. În acelaşi timp, NATO a ridicat pragul de cheltuieli pentru apărare, de la 2% din PIB la 5% până în 2035, cu 3,5% direcţionaţi către cheltuieli clasice şi 1,5% către tehnologii de vârf, cyberapărare şi noi sisteme de armament.

Această mobilizare nu mai rămâne doar pe hârtie, ci se materializează în fabrici, uzine şi infrastructuri militare. În Germania, Rheinmetall a inaugurat o nouă fabrică de armament, în Polonia se ridică Scutul Oriental de fortificaţii şi câmpuri minate la graniţa cu Rusia, iar România şi Bulgaria investesc masiv în pulberi şi proiectile. În statele baltice, drona devine simbolul noii ere tehnologice: Letonia conduce, împreună cu Marea Britanie, o coaliţie europeană în domeniul războiului aerian fără pilot, iar în Lituania elevii din şcolile primare învaţă deja să le construiască şi să le piloteze.

Marile proiecte industriale confirmă direcţia ireversibilă: Franţa, Germania şi Spania dezvoltă avionul de generaţia a şasea FCAS, menit să înlocuiască Eurofighter şi Rafale până în anul 2040. Italia, Marea Britanie şi Japonia mizează pe programul Gcap, sprijinit de Leonardo şi Bae Systems. În paralel, 51 de companii din 13 ţări europene lucrează la primul tanc integral european, prototip aşteptat până în anul 2030.

Nici infrastructura medicală nu este ignorată: mass-media din Franţa prezenta la mijlocul săptămânii trecute decizia guvernului de la Paris de a pregăti spitalele din Hexagon pentru primirea a mii de militari răniţi şi pentru construirea unor spitale militare ce ar urma să fie amplasate strategic lângă porturi şi aeroporturi pentru relocarea rapidă a soldaţilor străini.

În acest context, România se profilează ca un pilon-cheie pe Flancul estic, cu proiecte în industria de apărare de miliarde de euro şi o poziţie strategică esenţială în apărarea europeană. Vizita Ursulei von der Leyen şi a comisarului Kubilius la Bucureşti reprezintă o recunoaştere clară a acestui rol, iar dialogul cu preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan va urmări, în primul rând, integrarea României în marile programe industriale europene, sprijinul pentru investiţii în infrastructura militară şi pregătirea ţării pentru scenarii de criză.