Ionuţ Moşteanu: Noua Strategie Naţională de Apărare este centrată pe cetăţean şi pe modernizarea statului român

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că noua Strategie Naţională de Apărare, pusă în dezbatere publică de preşedintele Nicuşor Dan, este centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă şi pe modernizarea statului român, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

„Este o strategie centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă, dar şi pe modernizarea statului român. Conceptul central este cel de independenţă solidară - independenţă în deciziile care privesc interesele României, solidaritate cu aliaţii şi partenerii noştri din NATO şi Uniunea Europeană”, a afirmat Moşteanu.

Oficialul a subliniat că, în contextul geopolitic actual, afectat de războiul din Ucraina şi de ameninţarea Rusiei, România are nevoie de un stat puternic, cu instituţii care cooperează şi se bazează pe date. „Administraţia trebuie să ţină pasul cu societatea - cu energia, educaţia şi maturitatea pe care oamenii le-au câştigat”, a adăugat el.

Strategia identifică, totodată, oportunităţi de dezvoltare a industriei de apărare, de valorificare a diplomaţiei economice şi de implicare a diasporei în modernizarea statului. Documentul va rămâne în dezbatere publică în următoarele săptămâni, urmând să fie discutat în CSAT pe 24 noiembrie şi prezentat în Parlament pe 26 noiembrie.

„România are nevoie de o strategie clară, realistă şi curajoasă. O strategie care vorbeşte despre siguranţă, dar şi despre încrederea în propriile forţe”, a conchis ministrul Apărării.