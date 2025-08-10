Iran ameninţă blocarea „Căii Trump” din Caucaz, parte a acordului de pace Armenia-Azerbaidjan

Iranul a avertizat sâmbătă că ar putea bloca un coridor strategic pe care Statele Unite intenţionează să îl dezvolte în Caucaz între Armenia şi Azerbaidjan, parte a acordului de pace semnat vineri la Casa Albă în prezenţa preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters.

Coridorul, denumit „Calea Trump pentru Pace şi Prosperitate Internaţională” (TRIPP), va avea 43 de kilometri şi va oferi Azerbaidjanului acces direct către enclava Nahicevan, traversând teritoriul armean, cu legătură mai departe spre Turcia. Statele Unite vor deţine drepturi exclusive de dezvoltare asupra acestui traseu, pe care Casa Albă îl prezintă drept un motor pentru creşterea exporturilor de energie şi alte resurse.

Ali Akbar Velayati, consilier al liderului suprem iranian Ali Khamenei, a declarat că acest proiect „nu va deveni o rută a lui Trump, ci un cimitir pentru mercenarii lui Trump”. Anterior, Ministerul de Externe de la Teheran salutase acordul de pace dintre Armenia şi Azerbaidjan ca „un pas important spre o pace regională durabilă”, avertizând totodată împotriva oricărei intervenţii străine în proximitatea graniţelor iraniene care ar putea submina securitatea şi stabilitatea regiunii.

Analiştii notează că Iranul, aflat sub presiunea SUA din cauza programului său nuclear şi implicat în conflicte regionale, nu dispune de capacitatea militară de a bloca efectiv coridorul, acţiune ce ar risca represalii nu doar din partea Azerbaidjanului, ci şi a Turciei.

Rusia şi-a exprimat, la rândul ei, nemulţumirea faţă de proiect, din care este exclusă, în ciuda intereselor sale strategice în Caucaz. Moscova a declarat că sprijină acordul de pace, dar a propus soluţii „create de ţările din regiune, cu sprijinul vecinilor direcţi - Rusia, Iran şi Turcia”, pentru a evita repetarea „tristei experienţe” a medierilor occidentale în Orientul Mijlociu.