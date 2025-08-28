Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Iran ameninţă cu represalii după activarea mecanismului de reimpunere a sancţiunilor ONU

A.B.
Internaţional / 28 august, 20:37

Iran ameninţă cu represalii după activarea mecanismului de reimpunere a sancţiunilor ONU

Iranul a promis că va răspunde la decizia „ilegală şi nejustificată” a Franţei, Germaniei şi Marii Britanii de a activa mecanismul care permite reimpunerea sancţiunilor ONU împotriva Teheranului în termen de 30 de zile, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.

Ministrul de externe Abbas Araghchi a avertizat că hotărârea celor trei state europene „va compromite grav procesul de cooperare în desfăşurare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)”.

E3 (Franţa, Germania şi Marea Britanie) au transmis Consiliului de Securitate al ONU o scrisoare prin care notifică faptul că Iranul „se află într-o poziţie de nerespectare importantă a angajamentelor” asumate prin acordul nuclear din 2015 (JCPOA). Activarea aşa-numitului mecanism „snapback” deschide o perioadă de 30 de zile în care sancţiunile suspendate acum un deceniu ar putea fi restabilite.

Acordul JCPOA, semnat de Iran cu SUA, China, Rusia şi cele trei state europene, prevedea limitarea strictă a programului nuclear iranian în schimbul ridicării sancţiunilor economice. Washingtonul s-a retras unilateral din înţelegere în 2018, reinstaurând propriile sancţiuni, conform sursei citate.

Decizia europeană survine într-un context tensionat, după bombardamente israeliene şi americane asupra unor instalaţii nucleare iraniene. Miniştrii de externe francez Jean-Noël Barrot, britanic David Lammy şi german Johann Wadephul au precizat însă că E3 „vor folosi perioada de 30 de zile pentru a încerca să găsească o soluţie negociată şi să evite reintroducerea sancţiunilor”.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a salutat iniţiativa şi a reiterat disponibilitatea Washingtonului pentru discuţii directe cu Teheranul.

