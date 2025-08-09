Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Iranul a arestat 20 de presupuşi spioni Mossad

I.S.
Internaţional / 9 august, 15:57

Iranul a arestat 20 de presupuşi spioni Mossad

Iranul a arestat în ultimele luni 20 de persoane acuzate de spionaj pentru serviciul secret israelian Mossad, iar justiţia de la Teheran a avertizat că nu va arăta clemenţă şi va folosi aceste cazuri ca exemple, potrivit The Jerusalem Post.

Miercuri, Iranul a executat pe Rouzbeh Vadi, un om de ştiinţă nuclear condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului şi pentru furnizarea de informaţii legate de un alt om de ştiinţă ucis în iunie, în urma atacurilor aeriene israeliene asupra teritoriului iranian.

Purtătorul de cuvânt al justiţiei, Asghar Jahangiri, a declarat sâmbătă că unele dintre acuzaţiile aduse celor 20 de suspecţi au fost retrase şi aceştia au fost eliberaţi, fără a preciza numărul exact. Totodată, el a subliniat că justiţia nu va ceda în faţa spionilor şi va lua măsuri ferme pentru a-i transforma în exemple. Detaliile cazurilor vor fi făcute publice după încheierea anchetelor.

Execuţiile persoanelor acuzate de spionaj pentru Israel au crescut considerabil anul acesta, cel puţin opt condamnări la moarte fiind puse în aplicare recent.

În iunie, Israelul a lansat o serie de atacuri aeriene timp de 12 zile asupra Iranului, vizând generali de rang înalt, oameni de ştiinţă nucleari, instalaţii şi zone rezidenţiale. Ca răspuns, Iranul a efectuat atacuri cu rachete şi drone asupra Israelului.

Organizaţia pentru drepturile omului HRANA a raportat 1.190 de morţi iranieni în timpul acestor confruntări, inclusiv 436 de civili şi 435 de membri ai forţelor de securitate, în timp ce Israelul a comunicat 28 de victime în urma atacurilor iraniene de represalii.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb