Iranul a arestat 20 de presupuşi spioni Mossad

Iranul a arestat în ultimele luni 20 de persoane acuzate de spionaj pentru serviciul secret israelian Mossad, iar justiţia de la Teheran a avertizat că nu va arăta clemenţă şi va folosi aceste cazuri ca exemple, potrivit The Jerusalem Post.

Miercuri, Iranul a executat pe Rouzbeh Vadi, un om de ştiinţă nuclear condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului şi pentru furnizarea de informaţii legate de un alt om de ştiinţă ucis în iunie, în urma atacurilor aeriene israeliene asupra teritoriului iranian.

Purtătorul de cuvânt al justiţiei, Asghar Jahangiri, a declarat sâmbătă că unele dintre acuzaţiile aduse celor 20 de suspecţi au fost retrase şi aceştia au fost eliberaţi, fără a preciza numărul exact. Totodată, el a subliniat că justiţia nu va ceda în faţa spionilor şi va lua măsuri ferme pentru a-i transforma în exemple. Detaliile cazurilor vor fi făcute publice după încheierea anchetelor.

Execuţiile persoanelor acuzate de spionaj pentru Israel au crescut considerabil anul acesta, cel puţin opt condamnări la moarte fiind puse în aplicare recent.

În iunie, Israelul a lansat o serie de atacuri aeriene timp de 12 zile asupra Iranului, vizând generali de rang înalt, oameni de ştiinţă nucleari, instalaţii şi zone rezidenţiale. Ca răspuns, Iranul a efectuat atacuri cu rachete şi drone asupra Israelului.

Organizaţia pentru drepturile omului HRANA a raportat 1.190 de morţi iranieni în timpul acestor confruntări, inclusiv 436 de civili şi 435 de membri ai forţelor de securitate, în timp ce Israelul a comunicat 28 de victime în urma atacurilor iraniene de represalii.