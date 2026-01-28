Iranul susţine că nu a solicitat negocieri cu Washingtonul

Iranul nu a solicitat negocieri cu Statele Unite, a declarat miercuri ministrul său de externe, Abbas Araqchi, ca răspuns la declaraţiile lui Donald Trump care afirmase că speră la un „acord” cu Teheranul, potrivit news.ro.

„Nu am avut niciun contact cu (emisarul preşedintelui american Steve) Witkoff în ultimele zile şi nu am formulat nicio cerere în vederea negocierilor”, a declarat Abbas Araqchi pentru presa de stat iraniană, adăugând totuşi că diverşi intermediari au purtat „consultări” şi au fost în contact cu Republica Islamică.

„Poziţia noastră este clară: negocierile nu pot avea loc în condiţii de ameninţare, iar discuţiile pot avea loc numai atunci când nu mai există ameninţări şi cereri excesive”, a punctat şeful diplomaţiei iraniene.

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, i-a declarat marţi prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, că Teheranul salută orice proces, în cadrul dreptului internaţional, care împiedică războiul.

Donald Trump a declarat marţi că speră la încheierea unui „acord” între Iran şi Statele Unite, după ce a ameninţat în repetate rânduri cu o intervenţie militară americană în faţa represiunii sângeroase a manifestaţiilor care au zguduit regimul islamic la sfârşitul lunii decembrie şi în primele săptămâni ale lunii ianuarie.

Preşedintele american, care până în prezent nu a pus în aplicare niciuna dintre ameninţările sale, a trimis totuşi portavionul Lincoln şi escorta sa în Golful Persic.

„O altă armadă magnifică navighează minunat spre Iran în acest moment”, a afirmat marţi Donald Trump. „Sper că vor ajunge la un acord”, a adăugat el.