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Iranul va înfiinţa o „linie telefonică directă” pentru Strâmtoarea Ormuz

S.B.
Internaţional / 23 iunie, 12:09

Iranul va înfiinţa o „linie telefonică directă” pentru Strâmtoarea Ormuz

Iranul a acceptat să înfiinţeze o „linie telefonică directă” pentru Strâmtoarea Ormuz, pentru a „preveni şi rezolva orice neînţelegeri”, cu SUA sau cu alte ţări, atunci când navele traversează această cale navigabilă vitală, potrivit news.ro.

Negociatorul-şef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat luni că Iranul şi SUA "au ajuns la un acord privind stabilirea unor mecanisme de coordonare - o linie telefonică directă şi un centru, astfel încât, în cazul apariţiei oricăror ambiguităţi sau probleme, navele să poată contacta respectivul centru".

Într-un interviu acordat presei de stat iraniene în timpul zborului de întoarcere de la negocierile din Elveţia, Ghalibaf a afirmat că, de acum înainte, Strâmtoarea va fi "gestionată conform aranjamentelor iraniene" şi "nu va mai reveni niciodată la situaţia de dinainte de război".

El a promis că Iranul "va aplica cu stricteţe legile internaţionale" şi va acţiona rapid pentru a rezolva orice probleme sau neînţelegeri. "Fireşte, la fel cum pot apărea probleme în Liban sau în altă parte, pot apărea probleme şi în Strâmtoarea Ormuz", a spus el cu un subtext de ameninţare. "După cum aţi văzut, în unele nopţi au avut loc chiar şi ciocniri", a continuat oficialul iranian.

Ghalibaf a afirmat că linia telefonică directă va contribui la asigurarea "celui mai înalt nivel de siguranţă şi fluiditate a traficului".

Când a fost întrebat de un reporter despre scopul liniei telefonice de urgenţă, el a răspuns: "Dacă americanii au vreo obiecţie cu privire la ceva sau dacă vreo navă are nevoie de clarificări privind o rută sau orice alt aspect... aceştia (pot) suna".

Ghalibaf a afirmat, de asemenea, că accesul Iranului la 12 miliarde de dolari din fondurile sale îngheţate, precum şi detaliile privind ridicarea sancţiunilor petroliere au fost finalizate în cadrul negocierilor din Elveţia.

Cel puţin 24 de nave comerciale au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore, potrivit datelor MarineTraffic, pe fondul continuării negocierilor dintre SUA şi Iran.

Printre aceste nave se numără opt petroliere şi două nave de marfă care au părăsit Golful Persic, precum şi opt petroliere şi şase nave de marfă care au intrat în acesta. Aceste cifre indică o creştere evidentă faţă de numărul redus de traversări înregistrat pe parcursul unei mari părţi a conflictului cu Iranul, de la începutul acestuia, care datează de la sfârşitul lunii februarie.

În lunile care au urmat, în strâmtoare s-au înregistrat numeroase cazuri de falsificare a semnalului GPS - o formă de interferenţă cu sistemele de navigaţie care face ca poziţiile transmise de nave să apară în locaţii greşite. Falsificarea semnalului s-a redus semnificativ în ultimele zile.

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