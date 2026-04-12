IRIB: Negocierile au eşuat din cauza cererilor nerezonabile ale SUA

Televiziunea de stat iraniană a atribuit eşecul negocierilor de la Islamabad dintre Iran şi Statele Unite unor „cereri nerezonabile” formulate de partea americană, în cadrul discuţiilor menite să ducă la încheierea războiului din Orientul Mijlociu.

Potrivit IRIB, delegaţia iraniană a purtat negocieri „continue şi intense” timp de 21 de ore, încercând să apere interesele naţionale, însă, în pofida unor iniţiative prezentate de Teheran, solicitările Washingtonului ar fi blocat avansul discuţiilor. „Delegaţia iraniană a negociat fără încetare şi intens timp de 21 de ore pentru a apăra interesele naţionale ale poporului iranian. În ciuda diverselor iniţiative din partea sa, cerinţele nerezonabile ale părţii americane au împiedicat progresul negocierilor. Prin urmare, negocierile s-au încheiat”, a transmis instituţia pe Telegram.

De partea cealaltă, vicepreşedintele american JD Vance a confirmat că delegaţia SUA părăseşte Islamabad fără un acord, după ce a prezentat ceea ce a descris drept ultima ofertă posibilă pentru încetarea conflictului.

„Ne întoarcem în Statele Unite fără să fi ajuns la un acord”, a declarat Vance într-o conferinţă de presă susţinută în capitala Pakistanului, unde discuţiile dintre cele două părţi au început sâmbătă.

Oficialul american a precizat că Washingtonul a pus pe masă o propunere finală. „Plecăm de aici cu o propunere foarte simplă, o abordare care constituie oferta noastră finală şi cea mai bună pe care o putem face. Vom vedea dacă iranienii o vor accepta”, a adăugat acesta.