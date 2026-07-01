Irlanda preia preşedinţia rotativă a Uniunii Europene

Irlanda preia de la Cipru, la 1 iulie 2026, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, urmând să asigure conducerea în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2026, potrivit Consiliului Uniunii Europene.

Irlanda face parte din trio-ul pe 18 luni al Uniunii, alături de Lituania şi Grecia, conform Consiliului UE.

Sloganul preşedinţiei irlandeze este „Ní neart go cur le cheile” / „Strength with unity”, fiind prezentat atât în limba irlandeză, cât şi în engleză. Preşedinţia din 2026 este prima în care limba irlandeză este utilizată oficial de la includerea sa ca limbă de lucru complet funcţională a UE în 2022, potrivit Consiliului UE.

Logo-ul preşedinţiei este inspirat din structura spiralată a unei nebuloase descoperite în Irlanda în anii 1840, cu ajutorul Marelui Telescop de la Castelul Birr, dar şi din arta sculpturală irlandeză. Designul include 27 de discuri, simbolizând statele membre ale Uniunii Europene, iar centrul formează o stea cu cinci colţuri, inspirată de steagul UE. Culorile albastru, verde şi portocaliu reflectă atât Irlanda, cât şi Uniunea Europeană, potrivit prezentării oficiale a preşedinţiei.

Este a opta oară când Irlanda deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE. Ţara a mai ocupat acest rol în 1975, 1979, 1984, 1990, 1996, 2004 şi 2013, informează Consiliul Uniunii Europene.

Priorităţile preşedinţiei irlandeze (2026)

Programul Irlandei include cinci direcţii principale:

simplificarea regulilor europene

o piaţă unică mai integrată

un comerţ mai puternic

tranziţia energetică

digitalizare şi inteligenţă artificială

În privinţa simplificării, Irlanda îşi propune reducerea birocraţiei şi prioritizarea pachetelor legislative de tip „Omnibus”, potrivit Consiliului UE.

Pentru piaţa unică, preşedinţia va urmări eliminarea barierelor comerciale, stimularea digitalizării şi îmbunătăţirea condiţiilor de concurenţă, facilitând totodată dezvoltarea companiilor la nivel european, inclusiv prin iniţiative de tip „EU Inc.” sau „al 28-lea regim”, conform Consiliului UE.

În domeniul comerţului, Irlanda îşi propune consolidarea relaţiilor cu parteneri globali de încredere şi diversificarea pieţelor europene, cu accent pe rezilienţa economică şi a lanţurilor de aprovizionare.

Pe energie, priorităţile vizează securitatea aprovizionării, dezvoltarea infrastructurii energetice europene şi accelerarea tranziţiei către energie curată, precum şi reducerea dependenţei de combustibili fosili.

În domeniul digital şi al inteligenţei artificiale, Irlanda urmăreşte dezvoltarea capacităţilor UE în cloud şi AI, investiţii în infrastructură digitală şi promovarea unei guvernanţe digitale responsabile, potrivit Consiliului UE.

Trio-ul Irlanda - Lituania - Grecia

Preşedinţia Consiliului UE este organizată în trio-uri de câte trei state, pe o perioadă de 18 luni, pentru a asigura continuitatea agendei europene, potrivit Consiliului UE.

Irlanda deschide acest trio în a doua jumătate a anului 2026, urmată de Lituania (2027) şi Grecia (2027).

Programul comun al celor trei state se bazează pe ideea unei „Europe libere şi democratice”, „puternice şi sigure” şi „prosperă şi competitivă”, conform documentelor Consiliului UE.

Trio-ul îşi propune să răspundă provocărilor geopolitice actuale, inclusiv războiului din Ucraina, situaţiei din Orientul Mijlociu şi presiunilor asupra ordinii internaţionale bazate pe reguli.

De asemenea, statele vor susţine extinderea UE către Ucraina, Republica Moldova şi Balcanii de Vest şi vor lucra la cadrul financiar multianual 2028-2034, precum şi la consolidarea pieţei unice europene.