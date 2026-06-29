Isaac Herzog: ”România şi Israel au avut un rol important în consolidarea securităţii internaţionale”

Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, s-a adresat, astăzi, plenului reunit al Parlamentului, în contextul vizitei acestuia în România. Herzog a afirmat, în discursul său, că România şi Israel au avut un ”rol tot mai important” în consolidarea securităţii reciproce precum şi a securităţii internaţionale.

''De-a lungul celor 78 de ani de relaţii bilaterale, am reuşit să construim cu grijă un limbaj comun, o prietenie bazată pe încredere şi o speranţă pe care o putem transforma în realitate. Relaţia noastră s-a dezvoltat în numeroase domenii şi a devenit un pilon strategic al stabilităţii şi cooperării. Doresc să mulţumesc guvernelor şi ambasadorilor noştri pentru consolidarea acestor relaţii'', a spus el.

Potrivit acestuia, România a devenit un model la nivel internaţional în ceea ce priveşte comemorarea Holocaustului, asumarea responsabilităţii istorice şi educaţia privind această tragedie.

''Am văzut cum eforturile dumneavoastră de combatere a antisemitismului, a discursului instigator la ură şi a xenofobiei, precum şi adoptarea definiţiei de lucru a antisemitismului propuse de Alianţa Internaţională pentru Memoria Holocaustului (IHRA) au devenit un standard solid în protejarea democraţiilor înfloritoare de otrava urii'', a transmis el în plen.