Isaac Herzog şi Nicuşor Dan reafirmă parteneriatul dintre România şi Israel şi extinderea cooperării bilaterale

Preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, a subliniat că vizita sa în România simbolizează relaţia specială dintre cele două popoare şi legăturile istorice dintre acestea.

„Vizita mea este un simbol al legăturilor speciale între popoarele noastre, care îşi au rădăcinile în secole de istorie evreiască în România. Faimoasa comunitate evrească din România a jucat un rol central în formarea istoriei acestei naţiuni. Există, însă, în această perioadă şi episoade de istorie oribilă”, a spus preşedintele Israelului.

Isaac Herzog a evocat comemorarea victimelor Pogromului de la Iaşi şi a insistat asupra importanţei păstrării memoriei Holocaustului şi combaterii antisemitismului.

„Acum, într-o ceremonie profundă, am aniversat acest eveniment, am rememorat atrocităţile şi nădăjduim că lecţiile vor fi învăţate şi reţinute şi că toate măsurile, pentru a nu uita niciodată Holocaustul, vor fi luate. Mulţumim României pentru angajamentul său de a preda istoria, generaţiilor viitoare. Este mai important acum decât oricând acest lucru. Acum, când flagelul antisemitismului circulă prin lume din nou, împreună trebuie să ne ridicăm împotriva acestei uri otrăvitoare, în toate formele sale, aici în Europa şi în restul lumii”, a adăugat preşedintele Israelului.

Preşedintele israelian a evidenţiat şi relaţiile bilaterale dintre cele două state, precum şi perspectivele de extindere a cooperării.

„Mii de israelieni de origine română servesc drept o punte vie între popoarele noastre. Am discutat cum să aprofundăm cooperarea noastră în multe domenii de interes comun, inclusiv tehnologie, inovaţie, inteligenţă artificială, securitate, agricultură, cultură, turism şi mult mai multe. Împreună suntem angajaţi să facem acest parteneriat şi mai puternic în beneficiu poporilor noastre”, a menţionat el.

Referindu-se la situaţia de securitate din Orientul Mijlociu, Isaac Herzog a afirmat că Israelul urmăreşte obţinerea păcii în regiune.

„Acest război nu este numai împotriva Israelului, este un război furtat de către imperiul răului iranian împotriva lumii libere. România înţelege acest pericol şi apreciem profund sprijinul dvs pentru Israel în această perioadă, în această bătălie atât de grea. România este o ţară care căută pacea şi noi dorim să trăim în pace cu toţi vecinii noştri, liberi de ameninţarea terorii şi violenţei. Căutăm pacea cu Libanul, liberi de şantajul iranian şi mă bucur foarte mult de existenţa memoramului de înţelegere semnat de Israel şi cu Libanul, care pune bazele unei asemenea păci. (..) Căutăm pacea cu Siria şi un nou capitol între ţările noastre şi căutăm pacea în Gaza, pentru că poporul din Gaza, ca şi cel din Israel, merită un viitor mai bun”, a menţionat Preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog.

În acelaşi context, acesta a transmis un apel pentru dialog şi a reiterat invitaţia adresată preşedintelui României de a vizita Israelul.

„Pentru cei din Europa care cer boicoturi şi sancţiuni împotriva Israelului, vă îndemn să faceţi un pas înapoi. Discutaţi cu Israelul, angajaţi-vă în dialogul din Israelul şi haideţi să ne îndreptăm către pace, împreună”, a mai spus el.

„Vă transmit o invitaţie oficială pentru dvs şi prima-doamnă să vizitaţi Israelul şi să îmi permiteţi mie şi soţiei mele să vă primim şi noi şi să poată şi poporul nostru să îşi exprime recunoştinţa şi prietenia. Preţuim foarte mult prietenia de care ne bucurăm astăzi şi privim cu încredere şi speranţă spre viitor. Fie ca legăturile dintre popoarele noastre să fie constant mai puternice”, a mai spus Preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog.

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Într-o conferinţă de presă despre relaţiile bilaterale dintre România şi Israel, preşedintele Nicuşor Dan a subliniat contribuţia istorică la dezvoltarea cooperării dintre cele două state.

„Oameni care au contribuit la construcţia şi apoi la dezvoltarea statului Israel au făcut posibilă o colaborare consistentă în domenii economice, de securitate şi industrie de apărare, agricultură şi tehnologia informaţiilor”, a declarat Nicuşor Dan.

Şeful statului a evidenţiat, totodată, perspectivele de extindere a cooperării economice dintre cele două ţări.

„Există un mare potenţial de dezvoltare al acestor relaţii economice, în ambele sensuri - investiţii israeliene în România şi investiţii româneşti în Israel - şi vom colabora în continuare pentru dezvoltarea acestor schimburi economice”, a afirmat preşedintele.

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Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte luni, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, care se află într-o vizită de stat în România alături de Prima Doamnă, Michal Herzog, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Primirea preşedintelui Statului Israel este programată la ora 10:00. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale şi un dejun oficial. Declaraţiile de presă comune vor fi la ora 12:00, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

''Vizita preşedintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relaţiilor bilaterale şi reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiţie reconfirmată prin frecvenţa crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidenţiază soliditatea relaţiei dintre România şi Israel, fundamentată pe cooperare politică şi economică extinsă şi pe legături interumane profunde'', a precizat Administraţia Prezidenţială sâmbătă.

Pe agenda discuţiilor celor doi şefi de stat se vor regăsi modalităţile de dezvoltare şi aprofundare a relaţiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic şi a cooperării în materie de securitate şi apărare, conform Administraţiei Prezidenţiale.

Vor fi abordate, de asemenea, teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educaţia despre Holocaust şi măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum şi dezvoltarea schimburilor culturale şi a contactelor interumane, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

O atenţie deosebită va fi acordată evoluţiilor recente din vecinătatea României şi din regiunea Mării Negre, respectiv din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securităţii din cele două regiuni şi a economiei globale, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Tot luni după-amiaza, Isaac Herzog va fi primit de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, potrivit programului oficial al vizitei.

La ora 17:00, preşedintele Statului Israel se va adresa Parlamentului, reunit în şedinţă solemnă, la care sunt invitaţi şefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, ai Ucrainei şi Republicii Moldova cu reşedinţa la Bucureşti, precum şi ai Ambasadei Statului Israel, potrivit programului oficial al vizitei.