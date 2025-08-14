Israel anunţă interceptarea unei rachete din Yemen

Armata israeliană anunţă joi că a interceptat o rachetă din Yemen, de unde rebelii huthi vizează cu regularitate Israelul, în susţinerea populaţiei palestiniene în Războiul din Fâşia Gaza, susţin ei, relatează AFP, de la care menţionăm următoarele.

”În urmă cu puţin timp, o rachetă lansată din Yemen a fost interceptată de către Forţele Aeriene israeliene”, a anunţat întt-un comunicat armata israeliană.

Rebeli huthi din Yemen, susţinuţi de Iran, lansează cu regularitate atacuri cu rachetă şi dronă împotriva Israelului, afirmând că acţionează în solidaritate cu palestinienii împotriva Războiului din Fâşia Gaza.

Fâşia Gaza este devastată de un război declanşat de un atac al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023.

Israelul a desfăşurat mai multe atacuri, ca represalii, în Yemen.

El ţinteşte regiuni aflate sub controlul rebelilor huthi, inclusiv porturi situate în vestul Yemenului şi aeroportul din capitala Sanaa.